راهیابی «اهلی» به چهار جشنواره جهانی

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم کوتاه «اهلی» به کارگردانی نیما عبدالعظیمی و تهیهکنندگی انجمن سینمای جوانان، نیما عبدالعظیمی و نیشتمان صالحی، در شروع پخش جهانی خود به بخش مسابقه دهمین دوره جشنواره فیلم دالماتیا در کرواسی، دهمین دوره جشنواره ریلتایم در انگلستان، نهمین دوره جشنواره فیلمهای کردی نیویورک در آمریکا و پنجمین دوره جشنواره فیلم سلیمانیه در عراق، راه یافت.
جشنواره بینالمللی فیلم دالماتیا DFF، رویدادی با شعار «دالماتیا خط زندگی من است» و شامل نمایش و داوری فیلمهای بلند، مستند، انیمیشن، تجربی و تبلیغاتی است. این جشنواره، تولیدات سینمایی درجه یک را در فضای باز نمایشهای تابستانی ارائه میدهد و شاهد برگزاری سخنرانیها، میزگردها، نمایشگاهها و کارگاههای فیلم برای کودکان است.
دهمین دوره این جشنواره در آگوست ۲۰۲۵ در سوتیوان برگزار و سپس در کاستل لوکشیچ و سایر شهرها ادامه خواهد یافت. برنامه اصلی و پایانی جشنواره در اوایل دسامبر در شهر اسپلیت برگزار خواهد شد.
جشنواره فیلمهای کردی نیویورک، NYKCC توسط مرکز فرهنگی کردی نیویورک در سال ۲۰۱۷ برای نمایش و ترویج فرهنگ کردی، آنطور که از دوران باستان تا به امروز توسعه یافته است، تأسیس شد. این رویداد به دنبال فراهمکردن فضایی برای کردها در جوامع مختلف است تا سنتهای فرهنگی مشترک خود را احیا کنند، جشن بگیرند و دوستی ایجاد کنند.
نهمین دوره این جشنواره ۲۰ تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۸ مهر تا ۳ آبان ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.
جشنواره ریلتایم RTF، در سال ۲۰۱۶ با چشمانداز بر تبدیلشدن به مشهورترین جشنوارهای که فیلمهای مستقل را با تکیه بر فناوری، قابلدسترسی بودن از راه دور و با تمرکز قوی بر هنرهای فرهنگی و خلاقانه ترویج میدهد، تأسیس شد.
دهمین دوره این جشنواره ۱۷ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۵ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.
جشنواره فیلم سلیمانیه Slemani، رویدادی بینالمللی با تمرکز بر فرهنگ کردی و زبان مادری بهمنظور برجستهکردن هویت زبانی و فرهنگی از طریق سینماست. این رویداد در ۲ بخش سینمای کرد و سینمای جهان برگزار خواهد شد.
این رویداد ۱ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.
«اهلی» داستان مردی به نام افشین را روایت میکند که در شبی مهتابی با موجودی جادویی مواجه میشود. افشین برای رسیدن به آرزوی خود، مجبور به پذیرش شرایطی است.