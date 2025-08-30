فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری سارقان سریالی از ویلا‌ها و منازل خالی از سکنه در آن شهرستان، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ویلا‌ها و منازل خالی از سکنه رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و با استفاده از سرنخ‌های موجود و دوربین‌های مداربسته دو متهم را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی آنان را در عملیاتی ضربتی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهشان مقدار زیادی اموال سرقتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل ادامه داد: در تحقیقات به عمل آمده متهمان به ۱۷ فقره سرقت لوازم خانگی از ویلا‌ها و منازل خالی از سکنه در شهرستان بابل و همجوار اعتراف کردند، که پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

برچسب ها: سارقان حرفه ای ، سرقت اموال
خبرهای مرتبط
متلاشی شدن باند سارقان حرفه‌ای در بابل + فیلم
متلاشی شدن باند سارقان کابل هوایی در بابل + فیلم
دستگیری سارقان حرفه‌ای طلاجات در بابل + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقش‌آفرینی خیرین در توسعه مراکز سلامت الگویی ماندگار برای آینده 
جاده‌های شمال تا روز سه شنبه زیر بار محدودیت‌های ترافیکی
گشایش باشگاه تخصصی قایقرانی در بابلسر
افتتاح پروژه‌های جدید آبرسانی برای غرب مازندران
تامین و توزیع مرغ سراسر کشور از مازندران
آخرین اخبار
تامین و توزیع مرغ سراسر کشور از مازندران
افتتاح پروژه‌های جدید آبرسانی برای غرب مازندران
گشایش باشگاه تخصصی قایقرانی در بابلسر
جاده‌های شمال تا روز سه شنبه زیر بار محدودیت‌های ترافیکی
نقش‌آفرینی خیرین در توسعه مراکز سلامت الگویی ماندگار برای آینده 
بازداشت راننده پرایدی که ۳ زن را زیر گرفت+ فیلم
کشور به ۱۰۰ هزار پرستار جدید نیاز دارد
نمره بابلی‌ها به عملکرد یک ساله دولت
دستگیری سارقان سریالی از ویلا‌ها و منازل خالی از سکنه در بابل
کشف ۳۰ تن انواع چوب جنگلی قاچاق در عباس آباد
پایان کلاس مربیگری درجه C فوتبال آسیا در فریدونکنار + فیلم
جوان ۱۷ ساله بابلی ناجی چندین بیمار
بیش از ۱۶۰ کودک شمالی در بابل دوباره صدای زندگی را شنیدند
طعم محکومیت، نتیجه گرانفروشی
هوای مازندران بدون تغییرات دمایی قابل توجه
فقدان پروژه شاخص در افتتاحیه‌های هفته دولت در بابل + فیلم
بهره برداری از پُل واسپول شهرستان چالوس