ثبت ۴۲۰ هزار حیوان گزیدگی تنها در سال ۱۴۰۳ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0622\u062e\u0627\u0646\u06cc\u060c \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631 \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0646 \u0627\u0632 \u062b\u0628\u062a \u06f4\u06f2\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062d\u06cc\u0648\u0627\u0646 \u06af\u0632\u06cc\u062f\u06af\u06cc \u0641\u0642\u0637 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f3 \u0633\u062e\u0646 \u06af\u0641\u062a \u0648 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0631\u0648\u0627\u062c \u0633\u06af \u06af\u0631\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0628\u0627\u0639\u062b \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n