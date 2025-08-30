باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» + فیلم

مراسم رونمایی تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» دیشب در مسجد جامع قزوین برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان  با بیستمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت از تقریظ رهبر معظم انقلاب در کتاب پاسیاد پسر خاک رونمایی شد.

 

 

