حیرت قاریان قرآن از تلاوت نوجوان اندونزیایی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0642\u0627\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0645\u062d\u0641\u0644 \u0646\u062d\u0648\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0626\u062a \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062f\u0648\u0646\u0632\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u0648\u0631\u062f \u062a\u0634\u0648\u06cc\u0642 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u06cc\u0647 \u06f2\u06f3 \u0633\u0648\u0631\u0647 \u0645\u0628\u0627\u0631\u06a9\u0647 \u0628\u0642\u0631\u0647 \u0627\u0632 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0631\u0627 \u0642\u0631\u0627\u0626\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n