دومین هفته «سینما افق» در شبکه افق

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلمهای سینمایی «دولت عشق»، «خدای جنگ»، «۳۳ روز»، «منصور»، «یتیم خانه ایران» و «افق»؛ از شنبه ۸ شهریور ماه تا جمعه ۱۴ شهریور ماه از شبکه افق پخش میشوند.
فیلم سینمایی «دولت عشق» به کارگردانی «حمید بهمنی»، شنبه ۸ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم مقاطعی از فعالیتهای مبارزاتی و انقلابی شهید رجائی در زمان حکومت پهلوی در شهر قزوین به تصویر کشیده شده که در نهایت منجر به دستگیری و شکنجه وی توسط ساواک میگردد. شهید رجائی علیرغم برخوردهای خشن حکومت پهلوی، دست از مبارزات خود برنداشته و در محافل و مجالس مختلف به سخنرانی و روشنگری علیه سیاستهای حکومت وقت میپردازد. وی بارها توسط مأمورین ساواک با شدیدترین شکنجهها مواجه میشود. در ادامه به روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران نزدیک شده و شهید رجائی که از زندان آزاد شده، از مسئولین کمیته استقبال از امام خمینی (ره) شده و در تلاش و تکاپو برای آماده سازی مدرسه رفاه به عنوان محل استقرار حضرت امام (ره) است و.
سیدجواد هاشمی، احمد میررفیعی، امیر گرجی، حبیبالله حداد و حمید اصغری تتماج در فیلم تلویزیونی «دولت عشق» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی»، یک شنبه ۹ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحهی جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق میافتد. دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشهای پیچیده طراحی میکنند. لیبیاییها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشکهای ایرانی را به سرقت میبرند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیروهای ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت مییابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانههای موشکی را به کار بیندازند، اما ...
ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدینیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیکدست، علی دلپیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق در فیلم سینمایی «خدای جنگ» به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «۳۳ روز» به کارگردانی «جمال شورجه»، دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
«سی و سه روز» با بازی پیر داغر، باسم مغنیه، یوسف الخال، کارمن لبوس، نسرین طافش، کنیدا علوش و دارین حمزه؛ روایتی واقعی از مقاومت یک روستای مجاور با اسرائیل است که از حمله اسرائیلیها به دیگر جناحهای مقاومت جلوگیری میکند. فیلم عروسی یک زوج را در روستایی مرزی روایت میکند که همزمان میشود با حضور دو افسر اسرائیلی در خاک لبنان و اسارت آنان به دست جوانان این کشور. جنگ پیش بینی شده اسرائیل علیه لبنان با این اتفاق، زودتر از موعد مقرر آغاز میشود. فیلم درباره کش و قوس نظرات مختلف درباره خالی کردن روستای مرزی عیتاء الشعب یا ماندن و مقاومت کردن است که جوانان شجاع، دومی را انتخاب کرده، مردانه میایستند و ...
فیلم سینمایی «منصور» به کارگردانی «سیاوش سرمدی»، سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
این فیلم درباره شهید ستاری است که با جدیت به دنبال هواپیماهای جنگی است تا بتواند رزمندهها را تجهیز کند. در ابتدا آنها با کارخانه ساخت هواپیما همکاری میکردند و صرفاً قطعات وارد شده از خارج از کشور را مونتاژ میکردند. اما این کارخانه با کارشکنیهایش باعث کند شدن و حتی توقف کار آنها و نرسیدن هواپیماها به خلبانان ارتش شده بود. تیمسار ستاری و تیمش ابتدا برای وارد کردن چند هواپیمای جنگی اقدام کردند که بخاطر حمله آمریکاییها به هواپیماها و بمباران آنها، با شکست مواجه شد. تیمسار ستاری به تیمش دستور داد که با داشتهها و دانش خودشان قطعات مورد نیاز هواپیماها را در یکی از سولههای ارتش، تولید کنند که ...
محسن قصابیان، مهدی کوشکی، جواد هاشمی، حمیدرضا نعیمی، علیرضا زمانی نسب، قاسم زارع و لیندا کیانی در فیلم سینمایی «منصور» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» به کارگردانی «ابوالقاسم طالبی»، چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: در آغاز جنگ جهانی اول که تمامی جهان درگیر جنگ ناخواسته و بیرحمانهای بودند، ایران اعلام بیطرفی میکند و از ۱۲۹۵ سه سال کشور دچار کمبود مواد غذایی میشود که به قحطی بزرگ معروف است. در این اثنا شخصی به نام حاج ابوالفضل، یتیمخانهای دایر میکند که بچههای بیسرپرست را در آنجا نگهداری میکنند. او فرزندی دارد به نام محمد جواد که پس از مرگ پدر اداره یتیمخانه را بر عهده میگیرد، پرچمدار مبارزه با نیروهای بیگانه میشود و ...
علیرام نورایی، جعفر دهقان، قطبالدین صادقی، فرخ نعمتی، برایان طرفه و آهو خردمند در فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «افق» به کارگردانی «زنده یاد رسول ملاقلیپور»، پنج شنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: نصرت و احمد دو غواص اطلاعات هستند، در یک ماموریت احمد مفقود میشود، در حالی که همسرش در بیمارستان اهواز منتظر بازگشت اوست و...
جهانبخش سلطانی، سیدجواد هاشمی، مهرزاد نوشیروانی، علی داروییان و حمید صالحین در فیلم سینمایی «افق» هنرنمایی کردهاند.