اعلام ویژه برنامه های سالروز شهادت امام عسکری (ع)در مسجد مقدس جمکران

آستان مقدس مسجد جمکران در شب و روز شهادت امام حسن عسکری (ع) با محافل مختلف سوگواری و عزاداری میزبان زائرانی است که برای تسلیت به صاحب‌عزا به این مکان مقدس مشرف می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  آستان مقدس مسجد جمکران در شب و روز هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) با برگزاری محافل مختلف سوگواری و عزاداری میزبان زائرانی است که راه‌های دور و نزدیک برای تسلیت به صاحب‌عزا، حضرت ولی‌عصر (عج) به این مکان مقدس مشرف می‌شوند. 

این مراسم از یکشنبه‌شب پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی و مداحی حاج مهدی رسولی در مسجد امام علی (ع) آغاز می‌شود. 

برنامه‌های روز شهادت، از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۰ شهریورماه با محفل قرائت زیارت امام حسن عسکری (ع) با نوای حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی حسین‌آبادی آغاز خواهد شد و در ادامه؛ این آستان مقدس میزبان دسته‌های عزاداری و هیئات مذهبی است که برای عرض تسلیت به محضر حضرت ولی‌عصر ارواحنافداه از میدان آل یاسین، انتهای بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت آستان مقدس مسجد جمکران حرکت خواهند کرد. 

مجلس عزاداری و سوگواری شهادت یازدهمین امام شیعیان در ظهر هشتم ربیع‌الاول، پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، با سخنرانی آیت‌الله سید مهدی میرباقری و مداحی سید رضا نریمانی برگزار خواهد شد. 

گفتنی است، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، ویژه‌برنامه‌های سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) در این آستان مقدس به اجرا خواهد رسید.

منبع:روابط عمومی مسجد مقدس جمکران

برچسب ها: مسجد مقدس جمکران ، شهادت امام حسن عسکری
خبرهای مرتبط
خطیب جمعه قم:
مسئولان با سخت‌کوشی، گره از مشکلات مردم بگشایند
عزاداری خادمان حضرت معصومه(س) در سالروز شهادت امام رضا(ع)+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کیفرخواست متهمان باند سرقت مسلحانه مقرون به آزار کارخانجات قم صادر شد
شایعات درگذشت آیت‌الله وحید خراسانی تکذیب شد
آخرین اخبار
شایعات درگذشت آیت‌الله وحید خراسانی تکذیب شد
کیفرخواست متهمان باند سرقت مسلحانه مقرون به آزار کارخانجات قم صادر شد
سهم ناچیز قم از درآمدهای کشور؛ تلاش برای هم‌ترازی با سهم جمعیتی ادامه دارد
علت صدای مهیب در بیمارستان شهید بهشتی قم چه بود؟
اعلام ویژه برنامه های سالروز شهادت امام عسکری (ع)در مسجد مقدس جمکران
جنگ ۱۲ روزه تعزیرات در قم؛ ۸۷ پرونده، ۹۴ متخلف
متروی قم به فرودگاه می‌رسد
آغاز مگا پروژه فیبر نوری در قم