اعلام ویژه برنامه های سالروز شهادت امام عسکری (ع)در مسجد مقدس جمکران

باشگاه خبرنگاران جوان- آستان مقدس مسجد جمکران در شب و روز هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) با برگزاری محافل مختلف سوگواری و عزاداری میزبان زائرانی است که راه‌های دور و نزدیک برای تسلیت به صاحب‌عزا، حضرت ولی‌عصر (عج) به این مکان مقدس مشرف می‌شوند.

این مراسم از یکشنبه‌شب پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی و مداحی حاج مهدی رسولی در مسجد امام علی (ع) آغاز می‌شود.

برنامه‌های روز شهادت، از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۰ شهریورماه با محفل قرائت زیارت امام حسن عسکری (ع) با نوای حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی حسین‌آبادی آغاز خواهد شد و در ادامه؛ این آستان مقدس میزبان دسته‌های عزاداری و هیئات مذهبی است که برای عرض تسلیت به محضر حضرت ولی‌عصر ارواحنافداه از میدان آل یاسین، انتهای بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت آستان مقدس مسجد جمکران حرکت خواهند کرد.

مجلس عزاداری و سوگواری شهادت یازدهمین امام شیعیان در ظهر هشتم ربیع‌الاول، پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، با سخنرانی آیت‌الله سید مهدی میرباقری و مداحی سید رضا نریمانی برگزار خواهد شد.

گفتنی است، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، ویژه‌برنامه‌های سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) در این آستان مقدس به اجرا خواهد رسید.

منبع:روابط عمومی مسجد مقدس جمکران