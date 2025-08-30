باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه سی‌ودومین جشنواره هنر‌های تجسمی جوانان ایران، فهرست استادان کارگاه‌ها و داوران این دوره را اعلام کرد. این رویداد با حضور جمعی از برجسته‌ترین استادان و هنرمندان کشور برگزار می‌شود؛ در این دوره نام‌های شناخته‌شده‌ای در جایگاه داور و مدرس کارگاه‌ها به معرفی و هدایت نسل تازه هنرمندان خواهند پرداخت.

کارگاه‌های تخصصی این جشنواره با حضور استادانی همچون محمدعلی بنی‌اسدی در تصویرسازی، احمد مازادی در خوشنویسی، جمال عرب‌زاده در طراحی، بهنام صدیقی در عکاسی، جمال رحمتیدر کاریکاتور، ایرج میرزا علیخانی در گرافیک، کامبیز صبری در مجسمه‌سازی، احمد وکیلی در نقاشی، صدیقه احمدی باصیری در نگارگری و صادق باقری در رشته سرامیک برگزار خواهد شد.

همچنین کارگاه‌های «رسانه‌های هنری جدید» به مسئولیت بهنام کامرانی خواهد بود و اسامی داوران آن متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

در بخش داوری نیز جمعی از هنرمندان برجسته کشور از جمله مانلی منوچهری، کیانوش غریب‌پور تصویرسازی، صداقت جباری، علی شیرازی خوشنویسی، مریم طباطبایی، محمدرضا قربانیطراحی، مهدی مقیم‌نژاد، مریم تخت‌کشیان عکاسی، هادی حیدری، احسان گنجی کاریکاتور، ابراهیم حقیقی، بهرام کلهرنیاگرافیک، محمدحسین عماد، فاطمه امدادیان مجسمه‌سازی، علیذاکری، شهرام کریمی نقاشی، احسان قائمی، امیر طهماسبی نگارگری، الهه‌سادات حسینی و راضیه باوکی هنر سرامیک حضور دارند.

چرایی تغییر نشان جشنواره

کیانوش غریب‌پور طراح و مدیر هنری سی‌ودومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان درباره تغییر نشان و لوگوی این جشنواره اظهارداشت: هویت بصری و استراتژی برند یکی از مهمترین مباحث در حوزه اجرایی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان است و هویت یکپارچه و هماهنگ، البته که فراتر از طراحی پوستر است.

وی گفت: لوگوی دوره گذشته از لحاظ گرافیکی و توسعه عناصر بصری، تحرک نداشت و بی‌عمل بود. سعی کردم در طراحی جدید ظرفیتی برای توسعه وجوه گرافیکی ایجاد شود و اسم جشنواره را با خودش حمل کند.

غریب‌پور افزود: جشنواره هنرهای تجسمی جوانان باید از رویدادی که یک بار در سال برگزار می‌شود، به پلتفرمی مستمر برای مشارکت جوانان در طول سال تغییر هویت پیدا کند.

مدیر هنری سی‌ودومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان بیان کرد: با توجه به اینکه بعضی از جشنواره‌های هنری در دوره‌های گذشته با هویت‌های پراکنده طراحی و برگزار می‌شدند، طراحی یکپارچه و هویت‌سازی برند جشنواره‌ها ضروری است.

وی گفت: براساس تجربه‌های پیشین خودم به عنوان داور در این جشنواره و طراح در رویدادهای دیگر باید بگویم که در گذشته، پوستر تکیه‌گاه کلیّت هویت بصری یک رویداد بود اما تحت تأثیر مدیاهای مختلف و اتفاقاتی که در برندهای حیطه صنعت و کسب و کار افتاده، مفهوم توسعه هویت دیداری به یک پهنه بزرگتر، در بخش‌های فرهنگی هم جدی‌تر شده است و پوستر زیرمجموعه رفتار تصویری قرار گرفته است و لزوماً محور اصلی نیست و شاید به عنوان یک گزینه، مرکز تجمع برآیند هویت‌های دیداری باشد که در اصل قابلیت توسعه به عناصر دیگر را دارد.

بهره‌مندی از جسارت‌های مفهومی در طراحی پوستر

غریب‌پور با اشاره به قدرت جوانان در جهان امروز گفت: در طراحی پوستر این دوره جسارت‌های مفهومی و فرمی لازم بود که دلایل آن به ماهیت جشنواره برمی‌گردد. چرا که دولت با برگزاری جشنواره به جوان‌ها لطف نمی‌کند. اصلاً میدان زندگی دست آنهاست و دولت است که باید با آنان همراهی کند.

وی افزود: نگاه جوانان به هستی، انسان، ایران، دین و زندگی طبیعی در گفتمان فرهنگی -زیستی امروز ایران غالب و تبدیل به باوری شده است که از آن تبعیت می‌کنیم. در این میان نقش دختران به علت آمار حضور در جشنواره و همچنین هژمونی اجتماعی که به آن دست پیدا کرده‌اند اهمیت ویژه‌ای دارد.

طراح و مدیر هنری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در زمینه توسعه برند جشنواره بیان کرد: یک سامانه هویت بصری جامع که توسعه‌یافته باشد فراتر از طراحی لوگو خواهد بود. ایجاد بستری برای مشارکت هنرمندان جوان در طول سال می‌تواند به حفظ و توسعه برند جشنواره بیانجامد.

غریب‌پور درباره افزودن شعار جشنواره در طراحی هویت بصری جشنواره گفت: شعار این دوره «من ریشه در خاکم» (برگرفته از شعر فریدون مشیری) قابلیت توسعه در عناصر بصری دارد و می‌تواند در یک پوستر جداگانه باشد نه اینکه در گوشه پوستر فقط نوشته شود.

وی درباره برگزاری جشنواره در تهران اظهارداشت: تهران به عنوان برگزارکننده جشنواره جذابیت‌هایی برای جوانان کشور دارد. تهران به گونه‌ای پایتخت فرهنگی است. تعدد موزه‌ها و گالری و فضاهای فرهنگی موضوعی است که برای جوانان هنرمند مهم است.

مدیر هنری سی‌ودومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان گفت: حفظ ارتباط جوانان هنرمند در فاصله اجرایی دو جشنواره از برگزاری خود جشنواره‌ها مهمتر است. چرا که اگر در طول سال با برنامه‌هایی به حفظ برند جشنواره کمک کنیم برگزارکردن جشنواره در دوره بعد تسهیل خواهد شد.

سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان به دبیری رضوان صادق‌زاده از ۳۱ شهریور تا چهارم مهرماه در تهران برگزار خواهد شد.