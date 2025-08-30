باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
میزبانی مهاباد از گردشگران تابستانی + فیلم

در ماه پایانی تابستان مهاباد میزبان مسافرانی است که برای دیدن زیبایی‌های آذربایجان غربی راهی این شهرستان شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوای مطبوع، جاذبه های دیدنی و روی خوش مردم مهاباد باعث شده حضور مسافران در مهاباد رونقی دو چندان به این شهر بدهد.

 

