افزایش ظرفیت دریافت خوراک پالایشگاه ششم پارس جنوبی

باشگاه خبرنگاران جوان - شهاب چهارلنگ با اشاره به راه‌اندازی موفقیت‌آمیز خط لوله فاز ۱۶ پارس جنوبی گفت: این پروژه ملی با طول ۱۱۵ کیلومتر از سکوی دریایی تا پالایشگاه ششم، با تلاش متخصصان، مهندسان و کارکنان توانمند داخلی و بهره‌گیری از سازندگان و کالا‌های ایرانی، در زمان مقرر به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه این خط لوله در دو مرحله اجرایی شد، تأکید کرد: مرحله نخست به طول ۱۱۰ کیلومتر و ۴۰۰ متر در بخش دریایی و مرحله دوم ۴ کیلومتر و ۶۰۰ متر از ساحل تا محل پیگ‌ریسیور پالایشگاه ششم در شهریور ۱۴۰۴، همزمان با پایان تعمیرات اساسی پالایشگاه به بهره‌برداری رسید.

مدیر پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی با اعلام اینکه با راه‌اندازی این خط لوله، ظرفیت دریافت خوراک گاز از سکوی دریایی به پالایشگاه ششم تا ۲۸ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت، ادامه داد: این موضوع نقش بسیار مهمی در تأمین پایدار گاز مورد نیاز کشور برای فصل زمستان امسال دارد.

چهارلنگ یادآور شد: مجتمع گاز پارس جنوبی با ثبت رکورد‌های ارزشمند، ضمن حفظ جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع گازی کشور، آماده تأمین مطمئن گاز در شرایط حساس زمستان است و تمام تلاش خود را برای عزت و سربلندی ایران به کار گرفته است.

منبع: پارس جنوبی