افزایش ظرفیت دریافت خوراک پالایشگاه ششم پارس جنوبی

با بهره‌برداری از خط لوله فاز ۱۶ پارس جنوبی، ظرفیت دریافت خوراک گاز پالایشگاه به ۲۸ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهاب چهارلنگ با اشاره به راه‌اندازی موفقیت‌آمیز خط لوله فاز ۱۶ پارس جنوبی گفت: این پروژه ملی با طول ۱۱۵ کیلومتر از سکوی دریایی تا پالایشگاه ششم، با تلاش متخصصان، مهندسان و کارکنان توانمند داخلی و بهره‌گیری از سازندگان و کالا‌های ایرانی، در زمان مقرر به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه این خط لوله در دو مرحله اجرایی شد، تأکید کرد: مرحله نخست به طول ۱۱۰ کیلومتر و ۴۰۰ متر در بخش دریایی و مرحله دوم ۴ کیلومتر و ۶۰۰ متر از ساحل تا محل پیگ‌ریسیور پالایشگاه ششم در شهریور ۱۴۰۴، همزمان با پایان تعمیرات اساسی پالایشگاه به بهره‌برداری رسید.

مدیر پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی با اعلام اینکه با راه‌اندازی این خط لوله، ظرفیت دریافت خوراک گاز از سکوی دریایی به پالایشگاه ششم تا ۲۸ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت، ادامه داد: این موضوع نقش بسیار مهمی در تأمین پایدار گاز مورد نیاز کشور برای فصل زمستان امسال دارد.

چهارلنگ یادآور شد: مجتمع گاز پارس جنوبی با ثبت رکورد‌های ارزشمند، ضمن حفظ جایگاه خود به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع گازی کشور، آماده تأمین مطمئن گاز در شرایط حساس زمستان است و تمام تلاش خود را برای عزت و سربلندی ایران به کار گرفته است.

منبع: پارس جنوبی

برچسب ها: پارس جنوبی ، تعمیرات اساسی
خبرهای مرتبط
تعمیرات اساسی پالایشگاه اول پارس جنوبی آغاز شد
سهم بالای ۹۰ درصدی کالای ایرانی در تعمیرات پارس جنوبی
چاه نهم سکوی B فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در آستانه بهره‌برداری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
آخرین اخبار
تحقق حمایت از تولید با مقررات زدایی از تولید
تعیین تکلیف ۵هزار دستگاه خودرو در سازمان اموال تملیکی
متقاضیان از مرکز مبادله در حراج چگونه می‌توانند سکه خریداری کنند؟
فروش نان یارانه‌ای بالاتر از قیمت مصوب تخلف است
مرغ با نرخ مصوب در میادین عرضه می‌شود
کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
آغاز سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت
شناسایی ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران
۳.۲ همت برای توسعه شهر‌های جدید در هفته دولت سرمایه‌گذاری شد
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق کشور
۲۳.۲ میلیارد دلار تامین ارز واردات/ حراج شمش طلا در ۱۱ شهریور
تحقق رشد ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم
مرجع رسمی حساب‌های ملی و رشد اقتصادی فقط مرکز آمار ایران است
سقف تعهدات صندوق بیمه کشاورزی در گندم ۵۰ درصد افزایش می‌یابد
لبیک سازمان اداری و استخدامی به درخواست پزشکیان/ دستگاه‌های موازی حذف می‌شوند
هدف‌گذاری تولید ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه هفتم
افزایش ظرفیت دریافت خوراک پالایشگاه ششم پارس جنوبی
چه چالش‌های برای بیمه بانوان فاقد گواهینامه موتورسیکلت وجود دارد؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ شهریور ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ شهریور ۱۴۰۴
سالانه ۱۱ میلیون راس دام سبک و سنگین کشتار می شود
افزایش پرواز‌های عمره از مهرماه/ اعزام زائران به مدینه و جده از ۵ ایستگاه
تقویت دیپلماسی ریلی میان راه‌آهن‌های ایران و روسیه
حقوق ورودی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اصلاح شد+ عکس
۵۰ درصد تراکتور‌های کشور فرسوده هستند
بهره‌برداری از ۲هزار و ۱۸۶ پروژه گازرسانی در هفته دولت
رشد ۲۶ درصدی درآمد مالیاتی در ۵ماهه نخست سال
ایجاد زنجیره تولید تا مصرف راهکاری برای تنظیم بازار گوشت
عرضه سکه طلا و سیم کارت برای اولین بار در حراج خرده فروشی اموال تملیکی