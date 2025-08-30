علت صدای مهیب در بیمارستان شهید بهشتی قم چه بود؟

باشگاه خبرنگاران جوان- انتشار اخباری مبنی بر شنیده شدن صدای مهیب و لرزش در بیمارستان شهید بهشتی، گمانه‌زنی‌های مختلفی را به دنبال داشت و نگرانی‌هایی را در میان شهروندان ایجاد کرد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: منشأ اصلی صدا و لرزش مشاهده شده در لابی بیمارستان یک اشکال فنی در سیستم رخت‌شویی صنعتی (لنژری) بیمارستان بوده است.

هر بیمارستان مجهز به دستگاه‌های بزرگی شبیه به ماشین‌های لباس‌شویی صنعتی است که به آن لنژری گفته می‌شود. نقص فنی مقطعی در یکی از این دستگاه‌ها، برای چند ثانیه منجر به بروز صدا و لرزش در محیط لابی بیمارستان گردید.

هیچ‌گونه آسیب یا خسارتی به مجموعه بیمارستان، پرسنل درمانی و یا بیماران بستری وارد نشده و تمامی خدمات بیمارستانی در حال انجام و فعالیت‌های درمانی بدون هیچ وقفه‌ای در جریان است..

منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم