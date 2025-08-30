باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمدی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور از آغاز به کار کنسرسیوم مهارتآموزی دراین استان خبر داد و گفت: مهارتآموزی یکی از مهمترین ابزارها برای رونق اشتغال و رشد اقتصادی کشور است و این طرح میتواند نقش بسزایی در توسعه کارآفرینی داشته باشد.
وی افزود: امروز در کشور از هر دو کارجو، یک نفر دچار کمبود یا فقدان مهارت است و این مسئله ضرورت برنامهریزی جدیتری را در استانهایی همچون البرز، که زیستبوم گستردهای در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی دارند، ایجاب میکند.
محمدی با اشاره به اینکه سازمان آموزش فنی و حرفهای متصلکننده آموزشهای رسمی و غیررسمی در کشور است، تصریح کرد:
ما وظیفه داریم با همکاری شرکای اجتماعی، ظرفیت آموزشهای مهارتی را در کشور افزایش دهیم و در این مسیر دو اصل اساسی یعنی تقاضامحوری و مشارکتجویی را دنبال کنیم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور خاطرنشان کرد:کنسرسیوم مهارت در البرز با حضور فعالان اقتصادی و با محوریت اتاق بازرگانی شکل گرفته و قرار است زمینه اتصال مؤثر کارجویان ماهر به بازار کار را فراهم کند.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، بخش آموزشی نیز وظیفه دارد آمایش آموزشها را متناسب با نیاز بازار کار تنظیم نماید.
معاون وزیر کار همچنین به اجرای طرح همنوا در استان اشاره کرد و گفت:این طرح با هدف اشتراکگذاری ظرفیتهای فنی و حرفهای برای هنرستانها و دانشآموزان و توسعه آموزشهای جوارکارگاهی در حال اجراست و امروز تفاهمنامه آن در البرز به امضا رسید.
محمدی با بیان اینکه البرز شانزدهمین استانی است که کنسرسیوم مهارت در آن شکل میگیرد، تصریح کرد:در استانهایی که بیش از یک سال از اجرای این طرح گذشته است، کاهش یک تا دو درصدی نرخ بیکاری به ثبت رسیده و امیدواریم این دستاورد در البرز نیز محقق شود.