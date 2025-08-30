افتتاح ۲ اسکنر گمرک در مبادی مرزهای کشور/قرارداد ایجاد ۱۲ اسکنر منعقد شد

باشگاه خبرنگاران جوان - فرود عسگری ضمن اشاره به افتتاح محل جدید گمرک کاشان اظهار کرد: کاشان دارای کارخانجات متعددی است که در زمینه صادرات و واردات از جمله کارخانههای معتبر است و گمرک کاشان علاوه بر صادرات محصولات برای واردات نیز تفویض اختیار کردیم و از تخلیه و بارگیری مجدد جلوگیری شد.
وی با بیان اینکه با این اقدام به کاهش قیمت تمام شده واحدهای تولیدی کمک میشود، افزود: خبر افتتاح واردات گمرک کاشان به بخشهای مختلف کمک شایانی میکند و به صادرات غیرنفتی محصولات در منطقه کاشان کمک شایانی میکند.
رئیس کل گمرک کشور با بیان اینکه سیاست گمرک بر توسعه صادرات است، خاطرنشان کرد: یکی از مباحثی که به توسعه صادرات کمک میشود، وارد کردن به مدار با کمترین هزینه است و از تکنولوژی به روز استفاده میکنیم و از دستگاههای ایکس ری استفاده کردیم و توقف کالاها با این اقدام به حداقل کاهش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه گمرک جمهوری اسلامی به گونهاین برنامهریزی میکند که محصولات صادراتی با محصولات مشابه در خارج کشور رقابت کند، گفت: ۱۴۰ گمرک و ۲۵۰ نقطه گمرکی در کشور داریم و در برخی مناطق مانند کاشان که حجم کار بالا بوده تفویض اختیار کردیم.
عسگری با بیان اینکه باید آمایش سرزمینی را رعایت کنیم، تصریح کرد: سیاست بر این است که گمرکات در سرزمینهایی مستقر شوند که تسهیل در صادرات و واردات داشته باشیم و در حال حاضر ۳۲ اسکنر داریم به نحوی که ۱۴ اسکنر مربوط به دولت، ۱۲ عدد مربوط به بخش خصوصی و پنج اسکنر در دست تعمیر داریم.
رئیس کل گمرک کشور با بیان اینکه دو اسکنر به زودی در مبادی مرزی کشور افتتاح و به بهرهبرداری میرسد، تاکید کرد: ۱۲ اسکنر نیز قرارداد بسته شده به نحوی که هشت دستگاه زمین تحویل داده شده و چهار دستگاه اسکنر نیز با متولی اختلافاتی وجود دارد که در حال بررسی هستیم.
منبع: تسنیم