باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اولین نشست کارگروه ملی جذب دانشجویان بین‌الملل ضمن قدردانی از اهتمام سازمان امور دانشجویان در تشکیل «کارگروه ملی» برای رسیدن به اهداف و رسالت برنامه هفتم پیشرفت، با اشاره به شرایط حاکم بر روابط بین‌الملل و اعمال تحریم‌های ناعادلانه علیه کشورمان اظهار داشت: در کنار اهمیت تمرکز بر موضوعات مهمی همچون کیفیت آموزش، مرجعیت علمی و افزایش تولیدات علمی، موضوع جذب دانشجویان بین‌الملل را باید یک امر مقاومتی نیز دانست چراکه هرچقدر تلاش می‌کنند ایران را منزوی و محدود سازند، جذب دانشجویان بین‌الملل بهترین نشان برای ثابت کردن این است که ایران دارای فرهنگ و تمدن در سطح و تراز جهانی است و نمی‌توانند از طریق تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌های دیگر، ایران را منزوی کرد.

وزیر علوم با اشاره به اهمیت احکام برنامه هفتم پیشرفت و نیز تشکیل شورای ویژه در این وزارتخانه برای پیگیری تحقق این اهداف، جذب دانشجویان بین‌الملل را یکی از مهم‌ترین این احکام و اهداف دانست و خاطرنشان کرد: بدیهی است که تحقق این هدف باید از سوی دانشگاه‌ها صورت پذیرد و لذا قطعاً یکی از شاخص‌های ارزیابی دانشگاه‌های بزرگ و برتر، میزان موفقیت‌شان در جذب دانشجویان بین‌الملل خواهد بود.

سیمایی در بخش دیگر سخنان خود موانع و چالش‌های جذب دانشجوی خارجی، بویژه چالش‌های بین دستگاهی، در مقایسه با برخی از کشور‌های موفق در سطح منطقه و جهان را نسبتاً زیاد دانست و ابزار امیدواری کرد که کارگروه ملی جذب دانشجویان بین‌الملل بتواند با اهتمام و جدیت همه جانبه در جهت رفع این موانع و چالش‌ها هم در درون دانشگاه‌ها و هم در بیرون از دانشگاه‌ها تلاش کند.

سعید حبیبا، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در این نشست به تشریح فلسفه تشکیل کارگروه ملی جذب دانشجوی بین‌الملل، فعالیت‌های این کارگروه، جایگاه و ساختار این کارگروه در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی مرتبط با جذب دانشجوی بین‌الملل پرداخت.

برگزاری بیش از ۳۰ پیش نشست در ارتباط با موضوع جذب دانشجوی بین‌الملل، اهتمام ویژه به اصلاح ساختار، سیاست‌ها و رویکرد‌ها به موضوع جذب دانشجوی خارجی، بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های دانشگاه‌های برتر برای جذب دانشجوی خارجی از جمله فعالیت‌هایی بود که از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان مطرح شد.

در این نشست، همچنین پنج نفر از اعضای کارگروه ملی جذب دانشجوی بین‌الملل به تشریح نظام موضوعات، مسائل و تجارب گذشته دانشگاه‌های کشور در زمینه جذب دانشجویان خارجی پرداختند.

کارگروه ملی جذب دانشجوی بین‌الملل به ابتکار معاونت بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با هدف صف‌سپاری و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها بزرگ و برتر ملی و استانی سراسر کشور جهت مدیریت، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مرتبط با جذب دانشجویان بین‌الملل تشکیل شده است.

گفتنی است نمایندگان تام الاختیار رؤسای دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، شهید بهشتی، صنعتی شریف، علم و صنعت، خوارزمی، خواجه نصیر، تربیت مدرس، الزهرا (س) و علامه طباطبایی از استان تهران و دانشگاه‌های مازندران، بین‌المللی امام خمینی (ره)، اصفهان، فردوسی مشهد، تبریز، شهید چمران اهواز، کردستان، شیراز، شهید باهنر کرمان اعضاء کارگروه ملی جذب دانشجوی بین‌الملل محسوب می‌شوند.

عباس قنبری باغستان، معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، دکتر سیدمحمدباقر جعفری، مدیرکل بین‌الملل سازمان امور دانشجویان و خانم زهرا عمادی، دستیار ارشد معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان نیز به ترتیب رئیس، دبیر و رئیس دبیرخانه کارگروه ملی جذب دانشجویان بین‌الملل می‌باشند.

علاوه بر نمایندگان تام الاختیار رؤسای دانشگاه‌های فوق، همچنین رایزنان علمی و فناوری ایران در خارج از کشور نیز عضو کارگروه ملی جذب دانشجوی بین‌الملل محسوب می‌شوند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت