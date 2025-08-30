به مناسبت هفته دولت طرح‌های عمرانی، خدماتی و تولیدی در مناطق مختلف آذربایجان شرقی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-به مناسبت هفته دولت دو پروژه عمرانی در شهرستان بستان آباد با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید. این پروژه‌ها شامل افتتاح سالن چند منظوره ورزشی عین الدین واقع در بخش تیکمه داش با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان و افتتاح آسفالت ریزی راه روستا‌های شاهمرس و حصار با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان واقع در بخش مرکزی بستان آباد می‌باشد.
 
فاز اول احداث و بهسازی کانال انتقال آب کشاورزی روستای گنبران، مرمت و لایروبی قنات گولان و باسکول ۵۰ تنی شرکت تعاونی و روستای هوراند افتتاح شد. کل اعتبار هزینه شده ۲ میلیارد تومان می‌باشد.
 
۳ طرح عمرانی و خدماتی با ۲۵ میلیارد تومان اعتبار در روستا‌های بخش مرکزی شهرستان سراب به بهره برداری رسید. این پروژه‌ها شامل آسفالت راه ارتباطی روستا‌های قره کانلو و قرخ بلاغ به مسافت ۴ کیلومتر با صرف ۲۳ میلیارد تومان اعتبار و احداث ساختمان دهیاری روستای سنزیق با هزینه‌ای افزون بر ۲ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین عملیات احداث ساختمان جدید اداره گاز سراب در مساحتی حدود هزار و ۵۰۰ مترمربع در ۳ طبقه با اعتباری افزون بر ۷۰ میلیارد تومان آغاز شد.
 
۳ طرح عمرانی و تولیدی با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان در شهرستان مرند مورد بهره برداری قرار گرفت این طرح‌های شامل روکش آسفالت راه‌های روستایی زرغان و دوگیجان به طول ۱۴ کیلومتر و احداث گلخانه با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ تن است.
 
۵ طرح عمرانی در مراغه شامل ۱۵ واحد زیست پزشکی، خانه بهداشت روستای خرمازرد و سرای بهداشت روستای هرق، یک واحد تولید سبد پلاستیکی و باشگاه سوارکاری در مجموع با ۸۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: افتتاح طرح ، هفته دولت
خبرهای مرتبط
افتتاح طرح‌های عمرانی و خدماتی در آذربایجان شرقی
افتتاح طرح های کشاورزی در مراغه 
افتتاح طرح های عمرانی و خدماتی در مراغه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهار آتش‌سوزی در باغات گل محمدی گنبرف
افتتاح طرح‌های عمرانی و خدماتی در آذربایجان شرقی
اصلاح ساختار نظام اداری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است
اصلاح ساختار اداری نیازمند حمایت مجلس است
اطلاعیه قطعی گاز در شهرک مرزداران
آخرین اخبار
افتتاح طرح‌های عمرانی و خدماتی در آذربایجان شرقی
اصلاح ساختار اداری نیازمند حمایت مجلس است
اطلاعیه قطعی گاز در شهرک مرزداران
اصلاح ساختار نظام اداری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است
مهار آتش‌سوزی در باغات گل محمدی گنبرف