آغاز جشنواره ملی موسیقی جوان از ۱۱ شهریور

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا اردلان دبیر هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در نشست رسانه ای این رویداد گفت: موضوع تداوم این جشنواره یک موضوع مهم است زیرا تداوم ساختارساز است و موجب استحکام و معنابخشی می‌شود.

وی با بیان اینکه جشنواره ملی موسیقی جوان صورت‌های موسیقی را بازتعریف می‌کند، اظهار داشت: این فستیوال تاکنون از محتوای خودش حفاظت کرده و‌ در دوره هجدهم هم این موضوع تداوم داشت اما به فعالیت‌های مستمر در طول سال هم نیازمندیم.

اردلان با اشاره به برگزاری جشنواره در دو مرحله، ادامه داد: هر سال جوان‌ها در یک آزمون به نام فستیوال موسیقی شرکت می‌کنند و در طول سال فعالیت‌های آموزشی و دانشگاهی خود را دارند.

وی افزود: وظیفه جشنواره ملی موسیقی تشکیل گروه در موسیقی نواحی، مقامی، دستگاهی و کلاسیک است.

دبیر جشنواره ملی موسیقی گفت: بحث آهنگسازی در ایران مهم است و ما هم سعی می‌کنیم برای آنها زمینه اجرا فراهم کنیم. در مراسم اختتامیه سال گذشته چهار گروه اجرای برنامه داشتند که بسیار مورد استقبال قرار گرفتند.

وی با اشاره به پایبندی جشنواره به موضوع جوانگرایی مطرح کرد: از سال بعد دیگر دبیر جشنواره نخواهم بود زیرا جوانان تحصیل کرده و صاحب دانش زیر ۴۰ سال، به خوبی می توانند این جشنواره را هدایت کنند.

در ادامه اسحاق شکری رئیس انجمن موسیقی در خصوص جزئیات جشنواره توضیح داد: در مرحله نخست، ۱۶۴۰ هنرمند شرکت کردند که۸۴۰ نفر در موسیقی دستگاهی، ۳۵۱ نفر در موسیقی کلاسیک و ۴۴۹ نفر در بخش موسیقی نواحی بوده اند.

وی ادامه داد: در بخش آهنگسازی در دو رشته ویولن و پیانو ایرانی، جشنواره تک مرحله ای بوده و برگزیدگان در همان ابتدا مشخص شده‌اند اما شرکت کنندگان دیگر بخش ها به مرحله نهایی می آیند که در بخش موسیقی دستگاهی ۲۱۷ نفر، در بخش نواحی ۲۷۲ و در بخش موسیقی کلاسیک ۱۱۶ نفر به مرحله نهایی رسیدند.

شکری با اشاره به حضور ۱۰۰ داور در این جشنواره، گفت: هنرمندان ۳۰ استان در این فستیوال شرکت کرده اند که ۵۸ درصد شرکت کنندگان مرد و ۴۲ درصد خانم هستند.

گفتنی است هجدهمین جشنواره ملی جوانان از ۱۱ شهریور تا ۲۶ شهریور در تالار رودکی برگزار می‌شود و ۲۹ شهریور هم برگزیدگان معرفی خواهند شد.