باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی غفاریان بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران در آستانه برگزاری بیست و‌هفتمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران که از ۱۲ تا ۱۴ شهریور برگزار می‌شود با بیان اینکه کم‌خوابی یکی از مهم‌ترین عوامل آسیب به سلامت چشم‌ها محسوب می‌شود، اظهار داشت: «کمبود خواب نه تنها موجب برهم خوردن تعادل هورمونی بدن می‌شود، بلکه با تضعیف غدد اشکی باعث کاهش ترشح اشک و در نتیجه خشکی، قرمزی و سوزش چشم خواهد شد.»

وی افزود: «از دیگر پیامد‌های کم‌خوابی می‌توان به پف و تیرگی اطراف چشم اشاره کرد که برخلاف تصور عمومی، با روش‌هایی مانند دارو یا جراحی به حالت طبیعی بازنمی‌گردد و در درازمدت می‌تواند حالت دائمی پیدا کند.»

بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران با تاکید بر اینکه خواب کافی نقشی اساسی در حفظ سلامت بینایی دارد، گفت: «استفاده مداوم از تلفن همراه و تبلت پیش از خواب، با برهم زدن ترشح هورمون ملاتونین، چرخه خواب را مختل کرده و عوارض کم‌خوابی را تشدید می‌کند.»

غفاریان ادامه داد: «کمبود خواب می‌تواند باعث حساسیت به نور، تاری دید، پرش عضلات پلک و حتی آسیب به سلول‌های بنیادی قرنیه شود. این اختلالات در سنین مختلف بروز می‌کند، اما در کودکان به دلیل رشد و تکامل سیستم بینایی، می‌تواند آثار بسیار جدی‌تری به جا بگذارد.»

وی خاطرنشان کرد: «تحقیقات جدید نشان داده است که بی‌خوابی مزمن خطر ابتلا به گلوکوم – که یک بیماری پیشرونده و منجر به نابینایی است – را افزایش می‌دهد. بنابراین، اصلاح سبک زندگی، داشتن خواب کافی و کاهش استفاده از وسایل الکترونیکی پیش از خواب، برای حفظ سلامت چشم‌ها ضروری است.»

منبع: انجمن علمی اپتومتری ایران