رئیس کمیته پزشکی باشگاه پرسپولیس گفت: وضعیت مصدومیت بازیکن ملی‌پوش پرسپولیس پس از مراجعت به کشور و آزمایشات و معاینات بالینی مشخص خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرید زرینه، در خصوص وضعیت محمد خدابنده‌لو بازیکن ملی‌پوش پرسپولیس اظهار داشت: این بازیکن که در دیدار تیم ملی ایران و افغانستان به میدان رفته بود تا پایان بازی در زمین حضور داشت.

رئیس کمیته پزشکی باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: طی تماسی که با کادر پزشکی تیم ملی فوتبال ایران و دکتر شهاب داشتیم، ایشان گفتند؛ بعد از بازی، محمد خدابنده‌لو به کادر پزشکی مراجعه کرده و ابراز درد از ناحیه همسترینگ پا داشته است که بعد از معاینات اولیه کادر پزشکی تیم ملی، مشخص گردید که وی دچار آسیب از این ناحیه شده است و برای تخمین بازگشت این بازیکن به میادین، نیاز به انجام آزمایشات و بررسی‌های بیشتری خواهد بود.

وی افزود: آخرین وضعیت پزشکی محمد خدابنده‌لو پس از مراجعت وی به کشور و انجام آزمایشات و معاینات کلینیکی و پاراکلینیکی و بالینی توسط کادر پزشکی باشگاه، مدت زمان دوری این بازیکن از میادین مشخص خواهد شد.

منبع: باشگاه پرسپولیس

برچسب ها: محمد خدابنده لو ، باشگاه پرسپولیس
