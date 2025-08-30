مشکلات قرار دادن امتیاز ضریب شاغلین در آزمون استخدامی آموزش و پرورش از زبان شهروندخبرنگار

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قرار دادن امتیاز ضریب شاغلین در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیذگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها عده‌ای از متقاضیان آزمون استخدامی آموزش و پرورش از قرار دادن ضریب شاغلین در آزمون آموزش و پرورش تا سقف ۵۰ درصد نمره کتبی ابراز نارضایتی کردند. چرا که با تصویب این قانون گروه خاصی از داوطلبان پذیرفته شدند. این در حالی است که بسیاری از فارغ‌التحصیلان با وجود تلاش فراوان و برخورداری از دانش تخصصی، فرصت برای احراز شغل معلمی را از دست دادند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باعرض سلام خدمت باشگاه خبرنگاران جوان من جوان مجرد هستم که درآزمون استخدامی آموزش وپرورش شرکت کرده‌ام وبیشتر دروس آزمون را با درصد بالا زده‌ام، اما به علت نداشتن ضریب شاغلین، پذیرفته نشدم. خواهشمندم صدای ما جوانان باشید، که با کلی مشکل برای این آزمون تلاش کردیم، اما متاسفانه نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. لطفا پیگیری کنید.

 

