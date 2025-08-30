باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد بین المللی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران برای سومین بار در تاریخ ادوار برگزاری خود، در پردیس سینمایی «ایران مال» برگزار خواهد شد.
بر این اساس، نمایش آثار دو بخش اصلی مسابقه سینمای بینالملل و مسابقه سینمای ایران، برنامههای بخشهای جنبی و نیز نشستهای تخصصی و آموزشی جشنواره، برای صاحبان آثار، اصحاب رسانه، هنرمندان و سایر مدعوین در «ایران مال» برگزار میشود.
شیوهنامه و بازه زمانی ثبتنام فعالان رسانه بهزودی و از طریق اطلاع رسانی روابط عمومی جشنواره اعلام خواهد شد.
پردیس سینمایی «ایرانمال» پیشتر نیز، در دورههای سی و هفتم و سی و هشتم میزبان جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران بود.
چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.
منبع: روابط عمومی جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران