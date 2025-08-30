باشگاه خبرنگاران جوان - حبیبرضا ارزانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، با اشاره به سفر هیأت ایرانی برای شرکت در گردهمایی رهبران دینی گفت: آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور، به همراه آیتالله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در برنامهای سهروزه به مالزی سفر کردند تا در دومین اجلاس بینالمللی رهبران دینی کوالالامپور حضور یابند.
وی تصریح کرد: همچنین شرکت در نشستها و برنامههای علمی، فرهنگی و دینی این کشور از جمله اهداف این سفر بود.
ارزانی عنوان کرد: این سفر با هدف تقویت پیوندهای دیرینه معرفتی و دینی ایران و مالزی و برجسته کردن نقش جمهوری اسلامی ایران در وحدت جهان اسلام و حمایت از مظلومان انجام شد.
رایزن فرهنگی کشورمان اشاره کرد: در نخستین روز سفر، آیتالله اعرافی در جمع دانشمندان، فرهیختگان مالایی و ایرانیان مقیم مالزی حاضر شد و با تشریح سه رویکرد اسلام در جهان امروز درخصوص اسلام ارتجاعی، اسلام لیبرال و اسلام اصیل مبتنی بر قرآن، سنت، عقل و اجتهاد سخن گفت.
وی با اشاره به سخنان آیتالله اعرافی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران بر همین اساس پایهگذاری شده و اسلام امام خمینی (ره) توان پاسخگویی به نیازهای بشر معاصر را دارد و برگرفته از کتاب آسمانی، سنت و عقل است.
وی تأکید کرد: آیتالله اعرافی همچنین هویت واحد اسلامی را مهمترین دغدغه جهان اسلام دانست و گفت: مهم نیست اهل کدام کشور باشیم، آنچه اهمیت دارد هویت واحد اسلامی ماست.
ارزانی گفت: آیتالله اعرافی در این جمع با اشاره به رنج و آلام مستمر مردم مظلوم غزه افزود: علما، شخصیتهای علمی، دانشگاهی و فرهنگی در مالزی گرد هم آمدند تا برای رفع دردهای بزرگ غزه هماندیشی کنند. امیدوارم مجموع این هماندیشیها به شکلگیری وحدت جهان اسلام منجر شود.
رایزن فرهنگی ایران در مالزی گفت: در این نشست، استاد چیگو عزمی، رئیس مرکز دینی ماپیم، نیز بر لزوم پاسخگویی مشترک به مشکلات مسلمانان جهان و همکاری رهبران دینی تأکید کرد.
وی اضافه کرد: همچنین در حاشیه این برنامه، از ترجمه مالایی کتاب «هدف زندگی» اثر استاد شهید مرتضی مطهری با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در مالزی و انتشارات IBDE رونمایی شد.
ارزانی گفت: در دومین روز، آیتالله اعرافی و هیأت همراه در دومین همایش بینالمللی قیادت الدینیه (رهبران دینی) که به دعوت رسمی نخستوزیر مالزی انجام شد، شرکت کردند.
وی بیان کرد: در این همایش بیش از هزار شخصیت برجسته مذهبی از ۵۴ کشور جهان حضور داشتند.
ارزانی عنوان کرد: همایش با قرائت قرآن توسط محمد رضوان، نفر اول شصت و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم مالزی، آغاز شد و محورهای اصلی آن شامل گفتوگو و تبادل نظر پیرامون مسائل مهم جهان اسلام، همگرایی و همفکری درباره چالشها و بحرانهای امروز جهان اسلام، کمک به مسلمانان مظلوم در غزه و فلسطین، مبادله هیأتهای دینی و همکاری در عرصههای دانشگاهی و علمی و بررسی نقش اساسی ادیان در حل منازعات و ترویج همزیستی مسالمتآمیز بود.
وی ابراز داشت: آیتالله اعرافی و آیتالله مبلغی ریاست دو نشست تخصصی از ۵ نشست اجلاس با عنوانهای «غزه و حل منازعات جهان» را بر عهده داشتند و در طول همایش بر نقش رهبران دینی در رفع مظاهر خشونت و نزاع تأکید شد.
ارزانی تصریح کرد: در ادامه، هیأت ایرانی با محمد نعیم مختار، وزیر امور دین مالزی دیدار کرد و درباره همکاریهای آموزشی و دینی و تبادل هیأتها گفتوگو شد. وزیر امور دین مالزی با اشاره به وجود ۱۴ مفتی ایالتی، بر ظرفیت بالای مالزی در حوزه دینی تأکید و از توسعه همکاریهای قرآنی میان دو کشور استقبال کرد.
وی ادامه داد: همچنین دیدار با انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، از دیگر برنامههای مهم سفر بود. نخستوزیر مالزی اظهار داشت: ما به دنبال صلح و همدلی با رهبران ادیان هستیم و این صلح را با آنان آغاز میکنیم.
رایزن فرهنگی کشورمان خاطر نشان کرد: هیأت ایرانی با حضور در مراسم نماز جمعه مسجد ولایت با مفتی کوالالامپور دیدار داشت و پیرامون توسعه همکاریهای دینی، آموزشی و فرهنگی گفتوگو کرد. ارزانی افزود: هیأت ایرانی همچنین با عبدالکریم العیسی، رئیس سازمان رابطه العالم عربستان سعودی، دیدار و ملاقات داشت.
وی یادآور شد: برنامههای جانبی این سفر شامل دیدار و گفتوگو با دیگر شخصیتهای بینالمللی، مقامات عالیرتبه مالزیایی، بازدید از مراکز علمی همچون موسسه دینی و تمدنی ایستک و همچنین ملاقات با ایرانیان مقیم و اندیشمندان علوم انسانی و اسلامی بود.
به گفته ارزانی، این سفر توانست پیوندهای علمی، فرهنگی و دینی ایران و مالزی را تحکیم کند، پیام اسلام عقلانی و وحدتمحور جمهوری اسلامی را در سطح بینالمللی پررنگتر سازد و نقش ایران در حمایت از مظلومان، به ویژه مردم غزه و فلسطین، را برجسته کند.