باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -آندری پاروبی، رئیس سابق پارلمان اوکراین در شهر «لویو» واقع در غرب اوکراین به ضرب گلوله کشته شد و جست‌و‌جو برای یافتن قاتل او در جریان است.

دفتر دادستان کل اوکراین می‌گوید یک فرد مسلح چندین گلوله به پاروبی شلیک کرده و او را درجا کشته است. به گفته این دفتر، مهاجم فرار کرده و عملیات تعقیب و گریز آغاز شده است.

پاروبی ۵۴ ساله، عضو پارلمان اوکراین بود. او از آوریل ۲۰۱۶ تا اوت ۲۰۱۹ (فروردین ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۸) به عنوان رئیس پارلمان مشغول کار بود و یکی از رهبران اعتراضات سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ به شمار می‌آمد که در آن معترضان خواستار روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا بودند.

او همچنین در سال ۲۰۱۴، زمانی که درگیری‌ها در شرق اوکراین آغاز شد و شبه جزیره کریمه به خاک روسیه ضمیمه شد، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین بود.

مقامات هنوز اشاره نکرده‌اند که آیا حادثه امروز ارتباطی با جنگ اوکراین دارد یا خیر.

منبع: رویترز