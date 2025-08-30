با ورود ۲۰ اتوبوس جدید، زمان انتظار در چهار خط اصلی منطقه یک کاهش یافت

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم توسعه ناوگان اتوبوسرانی در خطوط منطقه یک، امروز -شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴- با حضور هادی حقبین شهردار منطقه یک، احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و جعفر فرهمند معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی در پایانه شهید افشار برگزار شد.
حقبین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۴ ظرفیت حمل و نقل برای منطقه پیش بینی شده که یکی از آنها مربوط به شرکت اتوبوسرانی، یک ظرفیت از طرف شرکت خودرو سرویس و دو ظرفیت مربوط به شرکتهای همکار است که با توجه به قراردادهای منعقده برنامه بازسازی اتوبوسها در دستور کار قرار داده شده و آن تعداد از دستگاههایی که در تعمیرگاه در حال بازسازی هستند نیز ظرف سه تا چهار ماه آینده به منطقه اضافه و کسریهای منطقه جبران میشود.
شهردار منطقه یک ادامه داد: با توجه به کمبود اتوبوس در خط تجریش به سمت قائم، ۵ دستگاه اتوبوس پس از بازسازی اتوبوسهای مربوط به شرکت، به این خط اضافه خواهد شد.
حق بین افزود: اتوبوسهای جدید در خطوط تقسیم شدهاند که شامل ۹ دستگاه در ایستگاههای شهید محلاتی - علم و صنعت، ۳ دستگاه در مسیر ازگل - میدان تجریش، ۵ دستگاه در مسیر میدان قدس - شهید دستواره و ۳ دستگاه در پایانه شهید افشار- میدان هفتم تیر خدمات رسانی خواهند کرد.
منبع: روابط عمومی شهرداری منطقه یک