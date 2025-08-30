قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: سطح تعهد پرداخت غرامت در محصول گندم آبی و دیم برای سال آینده زراعی دست‌کم ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد باباخانی با اشاره به اهمیت راهبردی محصول گندم در تأمین معیشت ملی و امنیت غذایی گفت: صندوق بیمه کشاورزی در راستای تقویت حمایت‌های مالی از کشاورزان و ارتقای ضریب امنیت غذایی، سقف تعهدات بیمه در محصول گندم آبی و دیم برای سال زراعی آینده را افزایش خواهد داد.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی با تاکید بر نقش گندم به‌عنوان اصلی‌ترین کالای اساسی در سبد غذایی کشور، اظهار داشت: سطح تعهد پرداخت غرامت در محصول گندم آبی و دیم برای سال آینده زراعی حداقل ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ این اقدام در پاسخ به نوسانات اقلیمی، افزایش هزینه‌های تولید، و ضرورت حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان اتخاذ شده است.

وی تصریح کرد: صندوق بیمه کشاورزی مصمم است با اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و بازنگری در ترکیب پورتفوی بیمه‌ای، سطح تعهدات خود را در محصولات اساسی و راهبردی به شرایط واقعی نزدیک کند و در سال زراعی پیش‌رو، محصول گندم به‌عنوان اولویت نخست در این مسیر قرار دارد.

باباخانی خاطرنشان‌کرد: این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بخش قابل‌توجهی از اراضی زیرکشت گندم در کشور با تهدیداتی نظیر خشکسالی و سرمازدگی مواجه هستند و حمایت بیمه‌ای موثر می‌تواند نقش کلیدی در حفظ انگیزه تولیدکنندگان و استمرار تولید ایفا کند.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی افزود: این اقدام می‌تواند به کاهش فشار‌های مالی در زمان بروز بحران‌ها کمک کرده و مسیر پایداری در تامین گندم کشور را هموارتر کند.

منبع: صندوق بیمه کشاورزی

برچسب ها: صندوق بیمه کشاورزی ، سقف تعهدات بیمه
