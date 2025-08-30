باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علی جعفریان در نشست خبری "۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع" در تالار اجتماعات شهید سلیمانی وزارت بهداشت گفت: ۴۰ تا ۵۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده در کشور داریم که به تدریج باید جایگزین شوند و تا پایان سال ۶ هزار تخت جدید اضافه خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه سرمایه و نیرویی که برای راه‌اندازی این تخت‌ها لازم است، فراتر از توان ما و حتی دولت است، افزود: تمهیداتی برای جذب پرستار و نیرو‌های لازم از جمله راه‌اندازی پانسیون‌های اقامتی اندیشیده شده، زیرا حقوق پرستاری برای زندگی در تهران مکفی نیست.

وی با اشاره به اینکه دولت خدمتگزار مردم است و باید نیاز‌ها را پوشش دهد و در وزارت بهداشت هدف، مسیر و انگیزه همین است، اظهار کرد: برخی مسائل مانند آلودگی هوا خارج از اختیارات ماست، لذا در اینگونه مسائل تلاش ما بیشتر به‌عنوان حمایت‌طلبی است.

جعفریان ادامه داد: این‌گونه معضلات که در مرگ و میر‌ها نقش دارند و بر مولفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت تأثیرگذار هستند، مورد پیگیری وزارت بهداشت قرار می‌گیرند، کما اینکه پیگیری معضل آلودگی هوا توسط وزیر بهداشت امروز موجب توسعه بهره‌برداری از انرژی‌های پاک در کشور شده است.

مشاور عالی وزیر بهداشت موضوع جمعیت را فوق‌العاده مهم و البته خارج از توان یک وزارتخانه مانند وزارت بهداشت برشمرد و گفت: وظیفه مستقیم ما ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سطوح یک تا سه و سلامت جمعیت است.

سالانه بیش از ۱۰ میلیون بستری در کشور داریم

وی اضافه کرد: سالانه بیش از ۱۰ میلیون بستری در کشور داریم که عدد قابل توجهی است. این حجم از خدمات مستمر با دستگاه‌های دیگر قابل مقایسه نیست.

مشاور عالی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: ۷۷ میلیون مراجعه به اورژانس در سال ۱۴۰۲ داشته‌ایم. طبیعتاً راضی نگه‌داشتن همگان ممکن نیست و کسب رضایت نسبی نیز موجب خوشنودی ماست.

جعفریان با بیان اینکه در سال‌های اخیر بیمارستان‌هایی مانند مهدی کلینیک با ۱۱۰ هزار متر مربع بنا راه‌اندازی شده‌اند، گفت: این‌گونه اقدامات بدون کمک خیرین که به نظام سلامت توجه ویژه‌ای دارند، ممکن نیست.

۵۰۰ هزار نفر شاغل در وزارت بهداشت

وی افزود: ۵۰۰ هزار نفر در وزارت بهداشت مشغول به کار هستند که غالباً با حداکثر توان خود خدمات ارائه می‌دهند؛ بنابراین اصلاح خشونت فیزیکی و کلامی علیه آنان، به ویژه کادر پرستاری و درمان که طی سال‌های اخیر رو به تزاید بوده، نیاز به فکر اساسی دارد و چه بسا تغییرات مقررات و قوانین لازم باشد. باید بدانیم که محیط بهداشتی و درمانی محیطی برای اعمال خشونت نیست.

کمبود داوطلب در برخی رشته‌های تخصصی

مشاور عالی وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی در خصوص کمبود متخصص در برخی رشته‌ها گفت: به دلیل نبود داوطلب، شاهد کمبود جدی در برخی رشته‌های تخصصی مانند طب اورژانس، بیهوشی، اطفال و عفونی هستیم. عدم استقبال از این رشته‌ها از دوره‌های دستیاری نشأت می‌گیرد که ظرفیت آموزشی دارند، ولی کسی داوطلب نمی‌شود.

جعفریان ادامه داد: برای مثال در رشته اطفال ۶۴۰ ظرفیت داشته‌ایم ولی ۴۰۰ ظرفیت آن خالی مانده است. البته اقبال به دوره دستیاری به طور کلی در کشور کم شده است، زیرا از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ شاهد شیب مهاجرت بودیم و بعد از آن این شیب ۱۸ درصد کاهش یافته، اما هنوز مشکل مهاجرت حل نشده است.

وی در خصوص دلایل عدم اقبال به دوره دستیاری بیان داشت: پایین بودن رقم تعرفه‌ها، دوره طرح، طولانی بودن دوران تحصیل که گاهی تا ۲۰ سال به طول می‌انجامد، از جمله این دلایل است.

مشاور عالی وزیر بهداشت تصریح کرد: طبق قانون مجلس باید هر سال ۱۲ درصد به ظرفیت‌های پذیرش اضافه کنیم، ولی این افزایش ظرفیت هم نتواسته است مشکل کمبود متخصص در این چهار رشته را حل کند.

وی درباره درمان و هزینه بیماران صعب‌العلاج گفت: قبلاً بودجه این بیماران به وزارت بهداشت پرداخته می‌شد، ولی اکنون این بیماران صندوقی دارند که بودجه آنها در سازمان بیمه سلامت قرار دارد و مدیریت و پرداخت آن به بیماران انجام می‌شود.

ناایمن بودن برخی بیمارستان‌ها در کشور

جعفریان با اشاره به ناایمن بودن برخی بیمارستان‌ها در کشور تصریح کرد: بعضی استاندارد‌های جدید به دلیل قدیمی بودن ساختمان برخی بیمارستان‌ها قابل اعمال نیست. بیمارستان را هم به دلیل نداشتن این استاندارد‌ها با وجود تخت اشغال شده توسط بیمار نمی‌توانیم تعطیل کنیم. در بعضی بیمارستان‌ها مثل بیمارستان امام، همزمان با کار بخشی از بخش‌ها، شاهد ساخته شدن بخش‌ها و ساختمان‌های جدید بوده‌ایم که قابل تقدیر هستند و نقش خیرین در آنها بارز است.

مشاور عالی وزیر بهداشت از بدهی ۸۰ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت در آغاز به کار دولت چهاردهم خبر داد و گفت: در سه ماه اول کار وزیر جدید بهداشت توانستیم بخشی از معوقات، از جمله معوقات پرستاران را پرداخت کنیم. البته مصوبه‌ای برای فروش سهام و اختصاص آن به وزارت بهداشت برای جبران کسری‌ها و پرداخت بدهی‌ها وجود دارد که امیدواریم این قانون اجرایی شود.

جعفریان با بیان اینکه برخلاف تصور عمومی، تنها یک بخش از تعرفه‌ها مربوط به درآمد پزشکان است، تصریح کرد: رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌ها بیشترین میزان رشد در ۲۰ سال گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه تأمین ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت بهداشت بسیار اهمیت دارد، گفت: تأمین این بدهی تأثیر زیادی در پرداخت مطالبات دارویی خواهد داشت. انباشت بدهی بخش دارو ناشی از نوسانات نرخ ارز و تورم داخلی و عدم اختصاص بودجه‌های طرح دارویار بوده است.

افزایش قیمت منطقی دارو را بپذیریم

مشاور عالی وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه افزایش قیمت منطقی در دارو را باید بپذیریم، گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود که بار این افزایش قیمت تنها به دوش مردم نیفتد.

جعفریان تصریح کرد: اینکه بگوییم قیمت دارو را پایین نگه‌داریم، اشتباه است و باید افزایش منطقی داشته باشد، اما باید ما به التفاوت قیمتی را جبران کنیم.

وی با اشاره به چالش جدی در جذب پرستاران گفت: در همه شهر‌ها با کمبود پرستار رو‌به‌رو نیستیم، اما در شهر‌های بزرگ مانند تهران با کمبود پرستار رو‌به‌رو هستیم.

وی در خصوص افزایش حقوق دستیاران گفت: ۳۰ درصد افزایش حقوق دستیاران پزشکی از مرداد ماه مصوب شده و شهریور ماه نیز پرداخت می‌شود. همچنین ۴۰ درصد افزایش حقوق برای دانشجویان PhD نیز اعمال و پرداخت خواهد شد.

منبع: وزارت بهداشت و درمان