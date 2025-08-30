باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار جمالی جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس در این آیین ضمن گرامیداشت هفته بسیج اصناف و فعالان اقتصادی کشور و بزرگداشت یاد شهدا به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: اصناف ما همواره در عرصه‌ها و بحران‌های مختلف، دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کرده و همواره حامیان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده‌اند.

او ادامه داد: قدرت جمهوری اسلامی از مردم نشات می‌گیرد که اصناف نیز بخش وسیعی از این مردم را در بر گرفته‌اند که همواره با جان و دل برای حفظ نظام و کشور میدان داری می‌کنند.

جاهدی جانشین فرمانده سپاه فجر در امور بسیج اقشار نیز گفت: اصناف ما دارای بصیرت لازم هستند و با همین بصیرت توانسته‌اند در تمامی بحران‌ها با موفقیت پای کار باشند.

او تصریح کرد: اصناف ما در استان فارس در جنگ ۱۲ روزه خوش درخشیدند و همراهی مثال زدنی با کشور و مردم داشتند که شایسته تقدیر است.

مهدی دوکوهکی‌رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس هم ضمن بزرگداشت ۱۱ هزار شهید صنفی در کشور و ۶۰۰ شهید اصناف استان فارس و گرامیداشت هفته بسیج اصناف و فعالان اقتصادی و یاد شهید عراقی که اسوه اصناف بود، اظهار کرد: سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس ماموریت‌های مختلفی طبق قانون نظام صنفی و مصوبات هیات نظارت بر عهده دارد و این سازمان در تمامی این ماموریت‌ها در استان فارس خوش درخشیده است.

او با خیر مقدم به خانواده شهدای معزز اصناف استان که در این آیین حضور داشتند، گفت: اعزام بیش از ۵۰ گروه جهادی تخصصی اصناف به مناطق محروم استان فارس در هفته بسیج اصناف نیز اقدامی در راستای عمل به این ماموریت‌ها بوده است.

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس افزود: با همکاری اصناف و کسبه در طول سال اقدام به انجام کمک‌های مومنانه در مناسبت‌های مختلف می‌کنیم و از ابتدای سال تاکنون ۳۴ مراسم آبروی بازار برگزار کرده‌ایم که پیش زمینه مطلوبی برای برگزاری یادواره شهدا به شمار می‌رود.

او با اشاره به جنگ ۱۲ روزه نیز بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه شاهد انسجام و اتحاد عینی اصناف و حاکمیت و مردم، مسئولان و نیرو‌های مسلح بودیم و کارگروه رصد بازار تحت عنوان قرارگاه شهید سلامی از نخستین ساعات جنگ در اتاق اصناف مرکز استان برگزار شد که با درایت استاندار فارس و مساعدت و همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس و روسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز و بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس شاهد رقم خوردن نتایج خوبی در استان از تامین تا توزیع کالا‌های اساسی بودیم.

حجت جوانمردی‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز در این مراسم با بزرگداشت هفته بسیج اصناف و فعالان اقتصادی گفت: بسیجیان همواره حافظ امنیت اصناف بوده‌اند.

اودر خصوص جنگ ۱۲ روزه هم با ابراز رضایت از تشکیل جلسه رصد بازار در اتاق اصناف مرکز استان از ساعات اولیه وقوع جنگ، ادامه داد: این جلسات ذیل قرارگاه شهید سلامی و با حضور معاونان استاندار، مسئولان استانی، روسای اتحادیه‌های صنفی هدف و ... روزانه برگزار می‌شد که موجب شد تا در استان فارس با هیچ گونه کمبود کالای اساسی مواجه نشویم و استان فارس از برترین استان‌ها در زمینه امنیت بازار در این ایام شناخته شود.

در این مراسم با تقدیر از اقدامات بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس، اتاق اصناف مرکز استان و روسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز با هدف آشنایی مردم با فعالیت‌ها و کارکرد‌های اتحادیه‌های صنفی، از «رادیو اصناف فارس» رونمایی شده که به صورت هفتگی به معرفی یک یا دو اتحادیه می‌پردازد.

مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس هم اصناف را سکان دار عرصه اقتصادی دانست و گفت: مردم در نظام جمهوری اسلامی جایگاه ویژه دارند و اصناف هم به مردم جامعه خدمت رسانی می‌کنند که کار ارزشمندی است؛ همچنین اصناف نمونه اتکا به ظرفیت داخلی کشور هستند.

او تکریم خانواده شهدای اصناف را نیز ارج نهاد و تصریح کرد: این وظیفه‌ای است که بر گردن ما مسئولان است.

کریم مجرب مدیرکل صمت فارس نیز ضمن حضور در این آیین، هفته بسیج اصناف وفعالان اقتصادی را به سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس و بسیجیان مخلص تبریک گفت و از زحمات آنها در جنگ ۱۲ روزه قدردانی کردند.

او، بسیج را مامن و پناه اصناف دانست و گفت: اصناف سرمایه گذاران داخلی هستند و تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از سرمایه گذاری در تولید است، بر همین اساس باید از اصناف حمایت شود.