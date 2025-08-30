باشگاه خبرنگاران جوان _ نور الدین آهی روز شنبه در نشست با تشکلها و احزاب خراسان جنوبی، ضمن تأکید بر لزوم شناسایی و بهرهبرداری از پتانسیلهای این استان اظهار کرد: مطالبات مردم این منطقه در سطح ملی و جهانی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در دولت چهاردهم، نگاه به استانهای مرزی به عنوان فرصتی برای توسعه است لذا در این راستا، ما از استانهای مرزی مانند خراسان جنوبی که ارتباط مستقیم با افغانستان دارند، نه تنها از منظر امنیتی بلکه از نگاه اقتصادی و فرهنگی نیز حمایت میکنیم.
مشاور رئیسجمهور بر اهمیت دیپلماسی مرزی و استفاده از فرصتهای اقتصادی مشترک با کشورهای همسایه، به ویژه افغانستان، تأکید کرد.
وی گفت: ایران در مرز با افغانستان دارای یک نعمت الهی است که میتواند به بستری برای همکاریهای اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود پس باید این مسئله را به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی و امنیتی در نظر بگیریم.
وی بیان کرد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مشترک با افغانستان یکی از اولویتهای دولت چهاردهم است و تاکید کرد که این منطقه میتواند به بستری برای سرمایهگذاری مشترک، تبادل فرهنگی و اقتصادی و تقویت امنیت در مرزهای ایران تبدیل شود.
آهی با بیان اینکه دولت چهاردهم به دنبال ایجاد فضایی است که صدای همه اقشار جامعه از جمله خراسان جنوبی در عرصه ملی شنیده شود ادامه داد: خراسان جنوبی از ظرفیتهای ویژهای برخوردار است؛ این استان در حوزههایی همچون تولید زعفران، زرشک و گردشگری پتانسیلهای بزرگی دارد به ویژه گردشگری کویری که میتواند در صورت توجه ویژه، به یکی از قطبهای گردشگری کشور تبدیل شود.
وی در ادامه گفت: نخبگان و فعالان اجتماعی وظیفه دارند تا از ظرفیتهای موجود در استان خود برای پیگیری مطالبات و توسعه منطقه استفاده کنند، از همین رو انتظار می رود از نمایندگان مجلس، صدای مردم خراسان جنوبی را در سطوح بالای کشور فریاد بزنند.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب یادآور شد: برای این منظور، باید ارتباط مستقیم و فعال با دولت و سایر نهادهای ملی برقرار شود.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال مردم و نخبگان در فرآیند تصمیمگیریها، اضافه کرد: وظیفه نخبگان این است که پتانسیلهای استان را در سطح ملی مطرح کرده و باعث تحول در زمینههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شوند.
آهی به سیاست دولت چهاردهم در ایجاد فضایی شفاف و باز برای شنیدن صدای مردم و نخبگان اشاره کرد و گفت: در دولت چهاردهم، ما به دنبال ایجاد فضایی هستیم که انتقادات و پیشنهادات به راحتی و بدون مانع از سوی مردم و نخبگان مطرح شود.
وی بیان کرد: این فضای باز به توسعه و رشد کشور کمک میکند و باعث خواهد شد تا مشکلات به صورت واقعی و عینی مطرح شود.
مشاور رئیسجمهور افزود: دولت چهاردهم آماده است تا به تمامی انتقادات و پیشنهادات با صداقت و شفافیت پاسخ دهد و امیدواریم که استان خراسان جنوبی از این فرصتها بهرهبرداری کند و نقش خود را در توسعه ملی و بینالمللی ایفا کند.
یکی از نکات مهمی که مشاور رئیسجمهور در این نشست به آن اشاره کرد، لزوم توجه به موسیقی و فرهنگ غنی این استان بود.
وی گفت: موسیقی یکی از سرمایههای بیبدیل خراسان جنوبی است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده لذا این هنر میتواند به عنوان یک ابزار فرهنگی برای افزایش آگاهی و ایجاد اشتغال برای جوانان استفاده شود.
آهی با اشاره به اینکه چرا نباید از این پتانسیل فرهنگی به درستی بهرهبرداری کنیم؟ افزود: وجود هنرمندان و موسیقیدانان در این استان میتواند به تقویت هویت فرهنگی کمک کند و از سویی به ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان نیز منجر شود.
وی یادآور شد: چرا در این استان باید کنسرتها و همایشهای بزرگ برگزار نشود تا جوانان این منطقه بتوانند استعدادهای خود را در سطح ملی و بینالمللی نشان دهند؟
این نشست به عنوان نخستین تجربه حضور مشاور رئیسجمهور در جمع فعالان اجتماعی و فرهنگی استانها برگزار شد و با توجه به دیدگاهها و پیشنهادات مطرحشده، چشمانداز جدیدی برای توسعه خراسان جنوبی در دولت چهاردهم ترسیم کرد.
ایرنا