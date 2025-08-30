باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم چلسی در هفته سوم لیگ برتر انگلیس میزبان فولام بود که با ۲ گل به برتری رسید.

چلسی بازی را سنگین و کند آغاز کرد و دقایق ابتدایی را به نوعی هدر داد. مصدومیت دلپ در دقیقه پانزدهم، خط حمله را بدون مهاجم نوک گذاشت. سپس فولام از این کندی چلسی بهره برد. یک گل لغو شده از جاش کینگ با کمک VAR باعث شد میزبان کمی به خود بیاید.

در وقت‌های اضافه طولانی نیمه اول، ژائو پدرو مهاجم برزیلی چلسی روی ارسال کرنر انزو فرناندز با ضربه سر دروازه فولام را گشود. در نیمه‌ی دوم نیز پس از برخورد سانتر چالوبا به دست سسنیون، داور برای چلسی پنالتی گرفت که انزو فرناندز توپ را به مرکز دروازه فرستاد.

چلسی با این پیروزی هفت امتیازی شد.