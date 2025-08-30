کشور به ۱۰۰ هزار پرستار جدید نیاز دارد

باشگاه خبرنگاران جوان _ عباس عبادی روز شنبه در آیین بهره برداری طرح های بهداشتی مازندران در قائمشهر گفت: با وجود چندین برابر شدن جذب دانشجویان پرستاری از دهه ۹۰ تا پارسال، اما همچنان ۱۰۰ هزار پرستار در کشور نیاز داریم.

وی ادامه داد: در حالی که قرار بود پارسال ۱۱ هزار و ۵۰۰ دانشجوی پرستاری جذب شود در مقطع کارشناسی ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانشجو جذب شد اما کمبود پرستار فقط با جذب برطرف نمی شود.

معاون‌وزیر بهداشت، حفظ نیروی انسانی پرستاران اصلی ترین مشکل برشمرد و گفت که دولت در صدد است با افزایش خدمات به این قشر کمبود ۱۰۰ هزار نیروی پرستار کشور را جبران کند.

عبادی با بیان اینکه از جمله برنامه های حمایتی دولت برای جذب و ماندگاری پرستاران در کشور پوشش خدمات پرستاری در منزل است افزود: در صورتی که بیمه ها برای اجرای این طرح مشکارت کنند بازار کار بزرگتری برای پرستاران ایجاد می شود.

وی تصریح کرد : در زمان حاضر ۲۱۵ هزار نفر از پرستاران در بخش‌های مختلف کشور مشغول به کار هستند که ۷۰ درصد آنها در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند.

