مجروح کردن زن و مادرزن در فسا؛ ضارب دستگیر شد

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ لطف‌الله محمدی فرمانده انتظامی فسا اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مجروحیت ۲ زن در یکی از مراکز آموزشی شهر، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۱ شهدا به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در تحقیقات پلیس مشخص شد ضارب، همسر سابق خود را با چاقو و همچنین مادر زن سابقش را با ضربات دست مجروح کرده و متواری شده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه زن و مادرزن سابقِ متهم برای پیگیری وضعیت تحصیلی یکی از وابستگان به آن مرکز مراجعه کرده بودند، افزود: ماموران موفق شدند با پیگیری تخصصی، متهم که مردی ۳۷ ساله است را کمتر از یک ساعت پس از وقوع، در یکی از روستا‌های شهرستان دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مجروحان در بیمارستان تحت درمان هستند و وضعیت آنان مساعد اعلام شده است، تصریح کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات، با پرونده متشکله روانه دادسرا شد.

فسا در فاصله ۱۵۳ کیلومتری شیراز قرار دارد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس