رونمایی شرکت Cubot از یک گوشی زرهی با مشخصات فنی برتر + تصویر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ شرکت Cubot از گوشی جدیدی رونمایی کرد که مجهز به بدنه بسیار بادوام و مشخصاتی است که آن را به یکی از بهترین گوشیهای هوشمند برای علاقهمندان به سفر و ماجراجویی در فضای باز تبدیل میکند.
KingKong Mini ۴ طبق استانداردهای IP۶۸/IP۶۹ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است و طبق استانداردهای MIL-STD-۸۱۰H در برابر ضربه مقاوم است. ابعاد آن ۱۲۸.۷ در ۶۱ در ۱۶.۹ میلیمتر و وزن آن ۱۹۲ گرم است.
صفحه نمایش آن ۴.۷ اینچی IPS LCD با وضوح ۱۶۰۰ در ۷۲۰ پیکسل، نرخ تازهسازی ۹۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۳۷۳ ppi است.
این دستگاه اندروید ۱۵ را اجرا میکند، از پردازنده Unisoc Tiger T۶۱۶، پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷ MP۱، ۶/۸ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق microSDXC بهره میبرد.
دوربین اصلی آن ۴۸ مگاپیکسل است که قادر به ضبط ویدیوهای FHD با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است. دوربین جلوی آن ۱۶ مگاپیکسل است.
این دستگاه همچنین دارای دو اسلات سیم کارت، پورت USB Type-C ۲.۰، NFC، اسکنر اثر انگشت، GPS و باتری ۴۷۰۰ میلیآمپر ساعتی با شارژر ۱۰ واتی است.
منبع: gsmarena