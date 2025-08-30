آمریکا مقابل بلندقامتان ایران به زانو درآمد

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم ملی جوانان والیبال ایران با نمایشی مقتدرانه موفق شد در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی جهان آمریکا را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد و به فینال این رقابت‌ها راه یابد.

شاگردان غلامرضا مومنی‌مقدم که در تمام دیدار‌های پیشین خود پیروز میدان بودند، در این بازی نیز عملکردی کم‌نقص داشتند و اجازه خودنمایی به حریف قدرتمند خود ندادند. ست نخست این دیدار با حساب ۲۵ بر ۲۱ به سود ایران تمام شد و در ست‌های دوم و سوم نیز ملی‌پوشان کشورمان با نتایج مشابه ۲۵ بر ۲۰ به برتری رسیدند.

ایران در دور گروهی این مسابقات مقابل لهستان، کانادا، کره جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان پیروز شد، در دور حذفی آرژانتین را شکست داد، در یک چهارم نهایی چین را از پیش رو برداشت و امروز با برد مقابل آمریکا به فینال صعود کرد.

در دیگر دیدار نیمه نهایی، ایتالیا سه بر صفر جمهوری چک را شکست داد و حریف ایران در فینال شد. ایران و ایتالیا دو سال پیش هم در فینال قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان به مصاف هم رفتند که تیم ملی کشورمان با برتری سه بر دو قهرمان شد.

بازی رده‌بندی میان کوبا و جمهوری چک از ساعت ۱۲:۳۰ و بازی فینال از ساعت ۱۵:۳۰ فردا (یکشنبه) آغاز خواهند شد.