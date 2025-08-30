بازداشت راننده پرایدی که ۳ زن را زیر گرفت+ فیلم

فرمانده انتظامی نوشهر گفت: راننده پرایدی که به‌طور عمدی با ۳ زن عابر پیاده در منطقه سی‌سنگان برخورد کرده بود، دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فرمانده انتظامی نوشهر گفت: راننده پرایدی که به‌علت مصرف موادمخدر، به‌طور عمدی با ۳ زن عابر پیاده در منطقه سی‌سنگان برخورد کرد و موجب فوت و جرح آنان شد، دستگیر شد.

برچسب ها: دستگیری ، موادمخدر
