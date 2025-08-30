بازداشت راننده پرایدی که ۳ زن را زیر گرفت+ فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 _\u00a0\u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0646\u0648\u0634\u0647\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u067e\u0631\u0627\u06cc\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0647\u200c\u0639\u0644\u062a \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0645\u0648\u0627\u062f\u0645\u062e\u062f\u0631\u060c \u0628\u0647\u200c\u0637\u0648\u0631 \u0639\u0645\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u06f3 \u0632\u0646 \u0639\u0627\u0628\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0633\u06cc\u200c\u0633\u0646\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0641\u0648\u062a \u0648 \u062c\u0631\u062d \u0622\u0646\u0627\u0646 \u0634\u062f\u060c \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u0634\u062f.\n