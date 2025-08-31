محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی

۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به دلیل اهمال در انجام وظیفه و اتلاف بیش از ۷۸۰ هزار لیتر گازوئیل به حبس و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در زمستان سال گذشته در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و کمبود سوخت مواجه بود، گزارشی در دادگستری استان تهران رسیدگی شد مبنی بر اینکه یکی از مخازن سوخت و گازوئیل نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری بیش از ۹ ماه دارای نشتی بوده است.

طبق برآورد‌ها و کارشناسی‌های صورت گرفته بیش از ۷۸۰ هزار لیتر گازوئیل از مخزن نشت کرده و به داخل قنوات اطراف وارد و در آب‌های زیر زمینی و خاک نفوذ کرده و نشت گازوئیل از این مخزن علاوه بر خسارت‌های ناشی از اتلاف انرژی، موجب آلودگی گسترده محیط زیست شده بود.

در پی این گزارش، دادستانی شهرستان ری به موضوع ورود کرد و در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شد. 

پس از انجام تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی، مدیر عامل شرکت و رئیس هیئت مدیره نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به اتهام آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی هر کدام به تحمل یک سال حبس و نیز انفصال از مشاغل دولتی محکوم شدند. 

همچنین شرکت تولید برق مکلف به جبران خسارت و رفع آلودگی از محیط زیست و جلوگیری از تکرار وقوع چنین حوادثی شده است.

 

برچسب ها: حکم قضایی ، انفصال از خدمت
خبرهای مرتبط
تشدید در برخورد با سارقان مسلح/ تلاش پلیس برای کاهش فاصله زمانی بین وقوع جرم تا کشف آن  
پلمب قهوه‌خانه پاتوق اراذل و اوباش در ری
افشاگری تکان‌دهنده «شوک ۳۳» از یک انبار پرحاشیه! + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
قاضی تحت نفوذ به نفع دو مدیر متخلف رای داده میبایست همه اموال متخلفین نیز برای جبران قسمتی از خسارت از دست رفتن 780 هزار لیتر و خسارت به قنوات مصادره گردد
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
حساب کنید چقدر خسارت زده ازشون بگیرید بعد زندانی کنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
حالا میگفتن. بودجه کم آوردین اولین فکری که به ذهنشون می‌رسید قطع حقوق مزایای کارگران و کارمندان بود!!
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
صابر انصاری
۱۰:۳۸ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
اخه به اینها هم می شه گفت آدم. گرگ در لباس آدمیت واقعا برازنده این افراد پست و طماع و سیری نا پذیر است که بیت المال به غارت می دن عده ای هم گرسنگی بکشند تا بمیرن
۰
۴
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۰:۲۴ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
این مدیر های خاطی آنچنان روابط قوی و مافیایی دارند که مثل برق نیوز شما رو مجبور به عذر خواهی و پاک کردن خبر میکنند .
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۲ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
۲۰۰ میلیون به چه دردی میخوره
بچه ندارید ببینید چقدر خرج داره
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
نزدیک به یک سال است وام ازدواج ثبت کردم هنوز هم پیامک پذیریش بانک نیومده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
کاملا دروغ است فریب نخورید
۰
۱
پاسخ دادن
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
بازگشت ۷۰ درصد اتباع با خانواده‌شان/ برنامه خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
سامانه سبب پلیس چیست؟ + فیلم
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
اولین مرحله کشف وسایل نقلیه؛ کشف ۷۶۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت سرقتی
طرح جامع ترافیک تهران اشکالات فراوان دارد/ پلاک دات‌وان‌ها اصلاح شد
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
آخرین اخبار
دستگیری صیاد متخلف در پارک ملی لار
چراغ‌های راهنمایی تهران دوباره خاموش شدند + فیلم
توزیع حدود ۷ میلیون وعده غذای گرم در پویش اطعام حسینی
آغاز طرح ساماندهی ۲۵٠ دستفروش محور ۱۵خرداد
کشف انواع لوازم تاسیسات قاچاق در انبار راه آهن
محسنی اژه‌ای: یمنی‌ها رژیم صهیونی و آمریکا را به ستوه آورده‌اند
پذیرش ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر توسط اورژانس اجتماعی
عملیات تعریض محور شهید زندیه به میرهاشم سرعت گرفت
اولین مرحله کشف وسایل نقلیه؛ کشف ۷۶۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت سرقتی
سامانه سبب پلیس چیست؟ + فیلم
نشاط اجتماعی در اولویت رئیس کمیته اجتماعی و ورزش شورا
بازگشت ۷۰ درصد اتباع با خانواده‌شان/ برنامه خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر
افزوده شدن ۱۲ هزار تاکسی جدید به ناوگان کشور
۳ روش انجام معامله املاک دارای اسناد مالکیت حدنگار سبز رنگ
همسر شهید علیمحمدی: منافقین عامل انجام کار‌های کثیف کشور‌های غربی هستند
طرح جامع ترافیک تهران اشکالات فراوان دارد/ پلاک دات‌وان‌ها اصلاح شد
ضوابط ثبت‌نام مشمولان غیرغایب در دانشگاه‌های فرهنگیان اعلام شد
جذب سربازان آموزش‌دیده در یگان محیط زیست برای جبران کمبود محیط‌بان
فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران فعال است
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
افزایش ۴۳ درصدی منابع قرض‌الحسنه صندوق امداد ولایت
به‌روز‌رسانی طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
ترافیک پرحجم و سنگین صبحگاهی در تهران
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
عزم جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض
کمک‌های بشردوستانه هلال‌احمر ایران به مردم غزه