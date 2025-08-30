فرمانده انتظامی داراب از دستگیری فرد شروری خبر داد که با سلاح گرم اقدام به تیراندازی و مجروح کردن یکی از شهروندان در این شهرستان کرده بود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به جرح در یکی از مناطق شهرستان داراب، ماموران پلیس امنیت عمومی با حضور به موقع در محل جرم و انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات محلی، موفق به شناسایی ضارب تیرانداز شده و دستگیری او را در دستور کار خود قرار دادند.

او ضمن اشاره به اینکه متهم با استفاده از یک قبضه سلاح شکاری دست ساز اقدام به تیراندازی و مجروح کردن یکی از شهروندان در یکی از اماکن عمومی کرده و از محل متواری شده بود، افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی در یک عملیات ضربتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر و سلاحی که با آن اقدام به تیراندازی کرده بود را نیز کشف کردند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: امنیت مردم خط قرمز مجموعه انتظامی شهرستان بوده و پلیس هیچگونه چشم پوشی با اینگونه اراذل و اوباش نخواهد داشت.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: تیراندازی ، سلاح ، شهروندان
خبرهای مرتبط
تیراندازی به سمت یک نفر و مجروح شدن او در یکی از محله‌های شیراز
دستگیری عامل تیراندازی در شیراز
قتل مرد ۶۱ ساله با اسلحه در مرودشت؛ قاتل دستگیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کلنگ‌زنی ۸ نیروگاه سه مگاواتی در استان فارس
شهیدان رجایی و باهنر؛ نماد خدمت و حکمرانی انقلابی
بازار انقلاب شیراز طرحی نو برای احیا و جذب گردشگر
۲ کشته و ۷ مصدوم در تصادف جاده سپیدان
شایعات مربوط به صدور مجوز معدنی در اطراف تخت جمشید تکذیب می‌شود
رتبه‌بندی جهانی ISC ۲۰۲۴ اعلام شد
پروژه تصفیه‌خانه آب شرب فیروزآباد افتتاح شد
تعادل منابع و مصارف و اصلاح قوانین در دستور کار است
بسیجیان همواره حافظ امنیت اصناف بوده‌اند
مجروح کردن زن و مادرزن در فسا؛ ضارب دستگیر شد
آخرین اخبار
دستگیری عامل تیراندازی و مجروح کردن شهروند دارابی
مجروح کردن زن و مادرزن در فسا؛ ضارب دستگیر شد
بسیجیان همواره حافظ امنیت اصناف بوده‌اند
۲ کشته و ۷ مصدوم در تصادف جاده سپیدان
شایعات مربوط به صدور مجوز معدنی در اطراف تخت جمشید تکذیب می‌شود
رتبه‌بندی جهانی ISC ۲۰۲۴ اعلام شد
بازار انقلاب شیراز طرحی نو برای احیا و جذب گردشگر
پروژه تصفیه‌خانه آب شرب فیروزآباد افتتاح شد
تعادل منابع و مصارف و اصلاح قوانین در دستور کار است
کلنگ‌زنی ۸ نیروگاه سه مگاواتی در استان فارس
شهیدان رجایی و باهنر؛ نماد خدمت و حکمرانی انقلابی
اسنپ بک تاثیری در معادلات ندارد/ اروپا آویزان آمریکا است