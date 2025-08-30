دستگیری عامل تیراندازی و مجروح کردن شهروند دارابی

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به جرح در یکی از مناطق شهرستان داراب، ماموران پلیس امنیت عمومی با حضور به موقع در محل جرم و انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات محلی، موفق به شناسایی ضارب تیرانداز شده و دستگیری او را در دستور کار خود قرار دادند.

او ضمن اشاره به اینکه متهم با استفاده از یک قبضه سلاح شکاری دست ساز اقدام به تیراندازی و مجروح کردن یکی از شهروندان در یکی از اماکن عمومی کرده و از محل متواری شده بود، افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی در یک عملیات ضربتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر و سلاحی که با آن اقدام به تیراندازی کرده بود را نیز کشف کردند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: امنیت مردم خط قرمز مجموعه انتظامی شهرستان بوده و پلیس هیچگونه چشم پوشی با اینگونه اراذل و اوباش نخواهد داشت.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس