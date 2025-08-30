آموزش شهروندی و آشنایی کودکان با مدیریت پسماند

باشگاه خبرنگاران جوان؛سادات حسینی - اداره آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در نخستین نمایشگاه تخصصی تفریحات و سرگرمی با برپایی ایستگاه‌های آموزشی متنوع از جمله آموزش فرآیند ورمی کمپوست توانسته است گامی مؤثر در آشنایی کودکان و نوجوانان با مدیریت پسماند و بازیافت بردارد.

محمدحسین ترکی، رئیس اداره آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، با اشاره به اهمیت آگاهی‌رسانی در حوزه‌های زیست‌محیطی گفت: آموزش فرآیند ورمی کمپوست به کودکان و نوجوانان، نه تنها آنها را با روش تبدیل زباله‌های‌تر به کود آلی آشنا می‌کند، بلکه مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی آن را به خانواده‌ها معرفی می‌نماید.

وی افزود: ورمی کمپوست فرآیندی طبیعی و آسان برای تولید کودی باکیفیت از زباله‌های‌تر است. این کود نه تنها هزینه‌های مربوط به دفع زباله را کاهش می‌دهد، بلکه در مدیریت بهینه مواد آلی و توسعه فضای سبز شهری مؤثر است.

رئیس اداره آموزش شهروندی با تاکید بر اهمیت رویکرد‌های آموزنده در قالب برنامه‌های شاد و متنوع، اظهار داشت: برپایی این ایستگاه‌ها، کودکان را تشویق می‌کند تا در خانه نیز تفکیک زباله و فرآیند‌های بازیافت را جدی بگیرند و نقش خود را در حفاظت از محیط زیست، به خوبی ایفا کنند.

ترکی در پایان گفت: این اقدام، نمونه‌ای از تلفیق آموزش با سرگرمی است که در راستای اهداف شهرداری و با هدف ارتقای سطح آگاهی و مشارکت شهروندان در مسائل زیست‌محیطی به اجرا درآمده است.