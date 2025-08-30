دانشمندان پس از ۵۰ سال رازآلودگی، قلب پنهان سحابی پروانه را مشاهده و سرنوشت احتمالی خورشید را مشخص کردند!

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ دانشمندان با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب، سرانجام یکی از بزرگترین اسرار کیهان را کشف کردند. آنها برای اولین بار از زمان کشف آن در پنج دهه پیش، با موفقیت قلب پنهان سحابی پروانه را مشاهده کردند.

این کشف تاریخی، دریچه‌ای نادر به سرنوشت احتمالی خورشید در میلیارد‌ها سال آینده است. هنگامی که سوخت خورشید در حدود پنج میلیارد سال دیگر تمام شود، مرحله‌ای مشابه آنچه اکنون در سحابی پروانه اتفاق می‌افتد را طی خواهد کرد، لایه‌های بیرونی خود را متورم کرده و سپس از خود جدا می‌کند و ابری درخشان از گاز و غبار را تشکیل می‌دهد که به عنوان سحابی سیاره‌ای شناخته می‌شود.

سحابی پروانه که در فاصله ۳۴۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد، نمونه‌ای زنده از این فرآیند کیهانی شگفت‌انگیز را ارائه می‌دهد. دکتر اولیویا جونز از مرکز فناوری نجوم انگلیس گفت: «این نتایج نگاهی اجمالی به آینده خورشید ما می‌دهد و به طرز شگفت‌آوری، آن آینده پر از شگفتی است.»

از دهه ۱۹۷۰، شکل پروانه‌ای سحابی دانشمندان را مجذوب خود کرده است، اما غبار کیهانی غلیظ، ستاره مرکزی را از دید پنهان کرده است. راه حل با تلسکوپ جیمز وب و ابزار‌های پیشرفته آن که می‌توانند فراتر از چشم انسان را ببینند و به ابر‌های غلیظ غبار نفوذ کنند، ارائه شد.

آنچه دانشمندان کشف کردند شگفت‌آور بود: بلور‌های کوارتز ریز که در یک حلقه مرکزی تشکیل می‌شوند، جت‌هایی از آهن و نیکل که به فضا پرتاب می‌شوند، و مولکول‌های هیدروکربن پیچیده‌ای که قبلاً هرگز در یک سحابی سیاره‌ای دیده نشده بودند. از قضا، همین مولکول‌ها در زمین در دود یا حتی در نان تست هنگام سوختن ظاهر می‌شوند.

دکتر میکاکو ماتسورا از دانشگاه کاردیف توضیح می‌دهد: ما فکر می‌کردیم سحابی‌های سیاره‌ای نسبتاً آرام هستند، اما دنیایی بسیار پویا پیدا کردیم که تشکیل سنگ‌های قیمتی در مناطق آرام را با تشکیل خاک آتشین در مناطق خشن ترکیب می‌کند.

کشف یک راز طولانی در مورد سرنوشت احتمالی خورشید در آینده

بال‌های این سحابی سه سال نوری امتداد دارند، در حالی که ستاره مرکزی تنها چند هزار کیلومتر قطر دارد و دمای سطح آن ۲۲۰ هزار درجه سانتیگراد است. این مرحله شگفت‌انگیز از زندگی ستاره دوام زیادی نخواهد داشت؛ دانشمندان تخمین می‌زنند که تنها حدود ۲۰ هزار سال دوام خواهد داشت.

شکل پروانه‌ای متمایز این سحابی نتیجه یک حلقه غبار مرکزی ضخیم است که گاز‌های ستاره را به دو لوب غول‌پیکر هدایت کرده و بال‌های کیهانی را تشکیل می‌دهد که دهه‌هاست دانشمندان را مجذوب خود کرده است.

این کشف نه تنها بینشی در مورد سرنوشت خورشید ما ارائه می‌دهد، بلکه دریچه جدیدی را به درک چرخه زندگی ستارگان و مکانیسم‌های تشکیل عناصر در جهان می‌گشاید.

منبع: ایندیپندنت

برچسب ها: خورشید ، سحابی ، سحابی پروانه ، فضا ، جیمز وب
خبرهای مرتبط
یک پدیده فضایی انتظارات علمی ناسا را به چالش کشید
جزئیات نگران کننده جدید در مورد دنباله‌دار «3I/ATLAS»
"سحابی" قاتل!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
گفته بودند بسیاری از دانشمندان آخرش دیوانه می شوند !
ما قبول نمی کردیم !!!!
۰
۰
پاسخ دادن
واکنش متخصص طب سنتی به چالش خوردن ترکیب خربزه و عسل در فضای مجازی + فیلم
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ به خطر انداختن کیفیت آموزش برای جبران کمبود نیرو؟
پایش لحظه‌ای استرس با اولین چسب هوشمند سنجش هورمون
طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی
آخرین اخبار
طراحی دستگاه بویایی نوری برای شناسایی زودهنگام سرطان‌های خونی
پایش لحظه‌ای استرس با اولین چسب هوشمند سنجش هورمون
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ به خطر انداختن کیفیت آموزش برای جبران کمبود نیرو؟
واکنش متخصص طب سنتی به چالش خوردن ترکیب خربزه و عسل در فضای مجازی + فیلم
معرفی بسته‌های تربیت ـ یادگیری کودکستان‌ها به زودی
صرفه جویی یک میلیارد دلاری با داخلی سازی محصولات پلاسمایی
اقدامات لازم در زمان شکستگی دست + فیلم
رونمایی از محصولات دارویی جدید در حوزه پلاسما؛ کاهش وابستگی به واردات
توسعه سیستمی برای تشخیص احساسات انسانی با کمک هوش مصنوعی
چه زمانی عینک برای چشم‌ها خطر ایجاد می‌کند؟
عوارض مصرف گیاه بومادران + فیلم
اطلاعیه انتخاب رشته شرکت‌کنندگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
اعلام تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴
رونمایی شرکت Cubot از یک گوشی زرهی با مشخصات فنی برتر + تصویر
تأثیر ترمیم لایه اوزون بر گرمایش جهانی
کشف یک راز طولانی در مورد سرنوشت احتمالی خورشید در آینده
ذات‌الریه: علل، عوامل خطر و تشخیص
راه‌اندازی ۶۰۰۰ تخت جدید بیمارستانی تا پایان سال
رمز موفقیت نفرات برتر کنکور انسانی
کم‌خوابی، تهدیدی جدی برای سلامت چشم‌ها
وزیر علوم: جذب دانشجوی بین‌الملل، راهبردی برای رسیدن به مرجعیت علمی است
نفرات برتر آزمون ریاضی درباره راز موفقیت خود چه می‌گویند؟
عاقبت خطرناک مصرف خودسرانه کندر + فیلم
علاقه مدال آوران المپیاد نجوم و اختر فیزیک به وطن + فیلم
عوامل موفقیت نفرات برتر کنکور تجربی
چرا کنگره رویان در ایران به زبان انگلیسی برگزار می‌شود؟ +فیلم
اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد
برندگان ملی و بین‌المللی کنگره رویان معرفی شدند