توسعه سیستمی برای تشخیص احساسات انسانی با کمک هوش مصنوعی

دانشمندان سیستمی را توسعه داده‌اند که از هوش مصنوعی برای تشخیص احساسات انسانی از طریق تجزیه و تحلیل ویدیو و صدا استفاده می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ متخصصان مرکز تحقیقات فدرال آکادمی علوم روسیه در سن پترزبورگ سیستمی را توسعه داده‌اند که از هوش مصنوعی برای تشخیص احساسات انسانی از طریق تجزیه و تحلیل ویدیو و صدا استفاده می‌کند.

به گفته سرویس مطبوعاتی وزارت علوم و آموزش عالی روسیه، این سیستم با پشتیبانی صندوق تحقیقات علمی روسیه توسعه داده شده است. به گفته توسعه‌دهندگان سیستم، این نوآوری می‌تواند در بهبود دستیاران دیجیتال انسانی مفید باشد.

در بیانیه‌ای از این سرویس مطبوعاتی آمده است: متخصصان مرکز تحقیقات فدرال در سن پترزبورگ یک سیستم نرم‌افزاری هوشمند به نام MASAI توسعه داده‌اند که شامل مجموعه‌ای از شبکه‌های عصبی است که قادر به تشخیص احساسات طبیعی و احساسات انسانی از اطلاعات سمعی و بصری مانند ویدیو، صدا و متن هستند.

دقت تشخیص احساسات سیستم MASAI از مشخصات مدل‌های فعلی فراتر رفته و به ۸۰ ٪ می‌رسد. در آینده، این توسعه امکان ایجاد دستیاران دیجیتال مؤثرتری را فراهم می‌کند که بر اساس اصول هوش مصنوعی عاطفی عمل می‌کنند.

دانشمندان معتقدند که یکی از اهداف توسعه خدمات هوش مصنوعی در زندگی انسان، آموزش سیستم‌ها برای تشخیص طیف کاملی از اطلاعات متنوع، از جمله گفتار، حالات چهره، حرکات، تماس چشمی و رفتار، علاوه بر اطلاعات متنی است. این سیستم‌ها می‌توانند حتی در شرایط سر و صدای دشوار، نور کم و زمانی که فرد ساکت است، کار کنند.

این توسعه نشان دهنده یک برنامه نرم‌افزاری الکترونیکی است که رابط کاربری آن می‌تواند هرگونه داده صوتی و تصویری را بارگیری و پردازش کند. این برنامه می‌تواند هفت احساس اساسی انسان: شادی، غم، ترس، انزجار، تعجب، خشم و آرامش را علاوه بر احساسات مثبت، منفی و خنثی تشخیص دهد.

این سیستم بر چندین شبکه عصبی متکی است که بر روی ده‌ها پایگاه داده رایگان موجود حاوی اطلاعات صوتی و تصویری چند زبانه از افراد با سنین و ملیت‌های مختلف آموزش دیده‌اند. بازیگران جوان از موسسات تئاتر در ایجاد پایگاه داده به زبان روسی شرکت کردند.

الکسی کارپوف، رئیس آزمایشگاه رابط‌های گفتاری در مرکز تحقیقات فدرال تحقیقات علمی در سن پترزبورگ، گفت: «سیستم MASAI می‌تواند در انواع مختلف دستیار‌های دیجیتالی که در حال حاضر در زمینه‌های مختلف زندگی بشر استفاده می‌شوند، ادغام شود. به عنوان مثال، در خدمات تلفنی برای کمک‌های پزشکی اورژانسی یا پشتیبانی روانی، جایی که هوش مصنوعی عاطفی امکان پاسخگویی مؤثرتر به نیاز‌های انسانی را فراهم می‌کند.»

منبع: TASS

برچسب ها: هوش مصنوعی ، غم و شادی ، احساسات انسان ، احساسات
خبرهای مرتبط
اولین ماوس دنیا که احساسات شما را درک می‌کند + تصاویر
تشخیص احساسات توسط هوش مصنوعی
احساسات خود را بیان کنید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد
نفرات برتر آزمون ریاضی درباره راز موفقیت خود چه می‌گویند؟
امکان ثبت و اصلاح سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان تا ۳۰ شهریور
عوامل موفقیت نفرات برتر کنکور تجربی
آیا روغن زیتون را می‌توان برای سرخ کردن غذا استفاده کرد؟ + فیلم
اطلاعیه انتخاب رشته شرکت‌کنندگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
کم‌خوابی، تهدیدی جدی برای سلامت چشم‌ها
چگونه جلوی «آرتروز» را بگیریم؟
کشف یک راز طولانی در مورد سرنوشت احتمالی خورشید در آینده
آینده آموزش پزشکی نگران‌کننده است/ ظرفیت پذیرش ۲ برابر و تامین بودجه کمتر از ۷ درصد
آخرین اخبار
رونمایی از محصولات دارویی جدید در حوزه پلاسما؛ کاهش وابستگی به واردات
توسعه سیستمی برای تشخیص احساسات انسانی با کمک هوش مصنوعی
چه زمانی عینک برای چشم‌ها خطر ایجاد می‌کند؟
عوارض مصرف گیاه بومادران + فیلم
اطلاعیه انتخاب رشته شرکت‌کنندگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
اعلام تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴
رونمایی شرکت Cubot از یک گوشی زرهی با مشخصات فنی برتر + تصویر
تأثیر ترمیم لایه اوزون بر گرمایش جهانی
کشف یک راز طولانی در مورد سرنوشت احتمالی خورشید در آینده
ذات‌الریه: علل، عوامل خطر و تشخیص
راه‌اندازی ۶۰۰۰ تخت جدید بیمارستانی تا پایان سال
رمز موفقیت نفرات برتر کنکور انسانی
کم‌خوابی، تهدیدی جدی برای سلامت چشم‌ها
وزیر علوم: جذب دانشجوی بین‌الملل، راهبردی برای رسیدن به مرجعیت علمی است
نفرات برتر آزمون ریاضی درباره راز موفقیت خود چه می‌گویند؟
عاقبت خطرناک مصرف خودسرانه کندر + فیلم
علاقه مدال آوران المپیاد نجوم و اختر فیزیک به وطن + فیلم
عوامل موفقیت نفرات برتر کنکور تجربی
چرا کنگره رویان در ایران به زبان انگلیسی برگزار می‌شود؟ +فیلم
اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد
برندگان ملی و بین‌المللی کنگره رویان معرفی شدند
افشین: برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی از مدارس آغاز شده است
هوش مصنوعی و علوم میان‌رشته‌ای، محور‌های کنگره رویان امسال
اعلام آخرین وضعیت پیشرفت دستیار مصنوعی در ۶ دستگاه اجرایی کشور
چگونه جلوی «آرتروز» را بگیریم؟
آیا روغن زیتون را می‌توان برای سرخ کردن غذا استفاده کرد؟ + فیلم
آینده آموزش پزشکی نگران‌کننده است/ ظرفیت پذیرش ۲ برابر و تامین بودجه کمتر از ۷ درصد
عدالت آموزشی فراتر از فقر اقتصادی بوده و نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها است