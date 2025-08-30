توسعه سیستمی برای تشخیص احساسات انسانی با کمک هوش مصنوعی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ متخصصان مرکز تحقیقات فدرال آکادمی علوم روسیه در سن پترزبورگ سیستمی را توسعه داده‌اند که از هوش مصنوعی برای تشخیص احساسات انسانی از طریق تجزیه و تحلیل ویدیو و صدا استفاده می‌کند.

به گفته سرویس مطبوعاتی وزارت علوم و آموزش عالی روسیه، این سیستم با پشتیبانی صندوق تحقیقات علمی روسیه توسعه داده شده است. به گفته توسعه‌دهندگان سیستم، این نوآوری می‌تواند در بهبود دستیاران دیجیتال انسانی مفید باشد.

در بیانیه‌ای از این سرویس مطبوعاتی آمده است: متخصصان مرکز تحقیقات فدرال در سن پترزبورگ یک سیستم نرم‌افزاری هوشمند به نام MASAI توسعه داده‌اند که شامل مجموعه‌ای از شبکه‌های عصبی است که قادر به تشخیص احساسات طبیعی و احساسات انسانی از اطلاعات سمعی و بصری مانند ویدیو، صدا و متن هستند.

دقت تشخیص احساسات سیستم MASAI از مشخصات مدل‌های فعلی فراتر رفته و به ۸۰ ٪ می‌رسد. در آینده، این توسعه امکان ایجاد دستیاران دیجیتال مؤثرتری را فراهم می‌کند که بر اساس اصول هوش مصنوعی عاطفی عمل می‌کنند.

دانشمندان معتقدند که یکی از اهداف توسعه خدمات هوش مصنوعی در زندگی انسان، آموزش سیستم‌ها برای تشخیص طیف کاملی از اطلاعات متنوع، از جمله گفتار، حالات چهره، حرکات، تماس چشمی و رفتار، علاوه بر اطلاعات متنی است. این سیستم‌ها می‌توانند حتی در شرایط سر و صدای دشوار، نور کم و زمانی که فرد ساکت است، کار کنند.

این توسعه نشان دهنده یک برنامه نرم‌افزاری الکترونیکی است که رابط کاربری آن می‌تواند هرگونه داده صوتی و تصویری را بارگیری و پردازش کند. این برنامه می‌تواند هفت احساس اساسی انسان: شادی، غم، ترس، انزجار، تعجب، خشم و آرامش را علاوه بر احساسات مثبت، منفی و خنثی تشخیص دهد.

این سیستم بر چندین شبکه عصبی متکی است که بر روی ده‌ها پایگاه داده رایگان موجود حاوی اطلاعات صوتی و تصویری چند زبانه از افراد با سنین و ملیت‌های مختلف آموزش دیده‌اند. بازیگران جوان از موسسات تئاتر در ایجاد پایگاه داده به زبان روسی شرکت کردند.

الکسی کارپوف، رئیس آزمایشگاه رابط‌های گفتاری در مرکز تحقیقات فدرال تحقیقات علمی در سن پترزبورگ، گفت: «سیستم MASAI می‌تواند در انواع مختلف دستیار‌های دیجیتالی که در حال حاضر در زمینه‌های مختلف زندگی بشر استفاده می‌شوند، ادغام شود. به عنوان مثال، در خدمات تلفنی برای کمک‌های پزشکی اورژانسی یا پشتیبانی روانی، جایی که هوش مصنوعی عاطفی امکان پاسخگویی مؤثرتر به نیاز‌های انسانی را فراهم می‌کند.»

