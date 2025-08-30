باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما تاکسی‌های ون خط شهرک قائمیه اسلامشهر به متروی شاهد و شهرک واوان به متروی شاهد که شامل ۸۰ دستگاه تاکسی وَن سبز فرسوده است و نیاز به نوسازی این خودرو‌ها بیشتر از گذشته احساس می‌شود. بطوریکه مسافران در گرمای ۴۰ درجه تابستان بدون کولر و یا حتی بدون پرده در نور شدید آفتاب موجب آزار و اذیت مسافران شده است.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت و از مشاهده می‌کنید.

منبع:شهروندخبرنگار - تهران

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید