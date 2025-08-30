باشگاه خبرنگاران جوان ـ پروین داداندیش، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، گفت: مرکز امور زنان و خانواده در تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای ۱۳ طرح فوق‌العاده ملی با همکاری آموزش و پرورش، سازمان دانشجویی، بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، مرکز تحقیقات وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، ۶ سازمان مردم‌نهاد، استارتاپ اجتماعی و شرکت‌های دانش‌بنیان پیشگام بوده است.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور محور‌های این طرح‌های ملی را افزایش تاب‌آوری روانی اجتماعی، مهارت‌های حل مسئله و ارتقای نقش اجتماعی دختران نوجوان و توانمندسازی اقتصادی - اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال عنوان کرد.

وی افزود: همچنین پنج طرح منطقه‌ای با رویکرد حل مسائل مشترک استان‌های همجوار بر اساس زیست‌بوم‌شناسی تدوین شده است.

براساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، داداندیش درباره پیگیری ارتقای حضور زنان در جایگاه‌های مدیریتی نیز عنوان کرد: ما به طور مستمر پیگیر ارتقای حضور زنان در جایگاه‌های مدیریتی در صف و ستاد هستیم تا سهم زنان در مدیریت کشور افزایش یابد و از ظرفیت زنان متخصص، توانمند و باتجربه در مدیریت بهینه کشور بهره‌مند شویم و شاهد رضایتمندی بیشتر جامعه و خانواده‌ها باشیم.