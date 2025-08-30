تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴

مهلت مجدد ثبت نام و انتخاب رشته در مجموعه‌هایی که پذیرش آنها در برنامه پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت می‌گیرد، تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی این سازمان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳، به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام در مجموعه‌هایی که پذیرش آنها در برنامه پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت می‌گیرد، می‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر و مساعدت برای آن‌دسته از متقاضیانی که برای ثبت نام و انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند تا پایان روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمایند. 

ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه منتشر شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ و همچنین اصلاحات مندرج در اطلاعیه تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های مورد علاقه خود اقدام نمایند. 

در ضمن متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام خود را در این مرحله تکمیل و کدِ رهگیری دریافت کرده‌اند در صورت تمایل می‌توانند تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ نسبت به مشاهده و یا ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.

منبع: سازمان سنجش

برچسب ها: سازمان سنجش کشور ، ثبت نام ، کاردانی به کارشناسی
خبرهای مرتبط
اطلاعیه انتخاب رشته شرکت‌کنندگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
اعلام تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت
نتایج نهایی آزمون دکتری اواخر هفته آینده اعلام می‌شود
نتایج آزمون دستیاری امروز اعلام می‌شود
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد
امکان ثبت و اصلاح سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان تا ۳۰ شهریور
عوامل موفقیت نفرات برتر کنکور تجربی
نفرات برتر آزمون ریاضی درباره راز موفقیت خود چه می‌گویند؟
آیا روغن زیتون را می‌توان برای سرخ کردن غذا استفاده کرد؟ + فیلم
آینده آموزش پزشکی نگران‌کننده است/ ظرفیت پذیرش ۲ برابر و تامین بودجه کمتر از ۷ درصد
چگونه جلوی «آرتروز» را بگیریم؟
رژیم مدیترانه‌ای سلاحی در برابر زوال عقل
اثرات طولانی‌مدت پرتو گاما بر تکنسین‌های پزشکی هسته‌ای
اعلام آخرین وضعیت پیشرفت دستیار مصنوعی در ۶ دستگاه اجرایی کشور
آخرین اخبار
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت
تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴
رونمایی شرکت Cubot از یک گوشی زرهی با مشخصات فنی برتر + تصویر
تأثیر ترمیم لایه اوزون بر گرمایش جهانی
کشف یک راز طولانی در مورد سرنوشت احتمالی خورشید در آینده
ذات‌الریه: علل، عوامل خطر و تشخیص
راه‌اندازی ۶۰۰۰ تخت جدید بیمارستانی تا پایان سال
رمز موفقیت نفرات برتر کنکور انسانی
کم‌خوابی، تهدیدی جدی برای سلامت چشم‌ها
وزیر علوم: جذب دانشجوی بین‌الملل، راهبردی برای رسیدن به مرجعیت علمی است
نفرات برتر آزمون ریاضی درباره راز موفقیت خود چه می‌گویند؟
عاقبت خطرناک مصرف خودسرانه کندر + فیلم
علاقه مدال آوران المپیاد نجوم و اختر فیزیک به وطن + فیلم
عوامل موفقیت نفرات برتر کنکور تجربی
چرا کنگره رویان در ایران به زبان انگلیسی برگزار می‌شود؟ +فیلم
اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد
برندگان ملی و بین‌المللی کنگره رویان معرفی شدند
افشین: برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی از مدارس آغاز شده است
هوش مصنوعی و علوم میان‌رشته‌ای، محور‌های کنگره رویان امسال
اعلام آخرین وضعیت پیشرفت دستیار مصنوعی در ۶ دستگاه اجرایی کشور
چگونه جلوی «آرتروز» را بگیریم؟
آیا روغن زیتون را می‌توان برای سرخ کردن غذا استفاده کرد؟ + فیلم
آینده آموزش پزشکی نگران‌کننده است/ ظرفیت پذیرش ۲ برابر و تامین بودجه کمتر از ۷ درصد
عدالت آموزشی فراتر از فقر اقتصادی بوده و نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها است
امکان ثبت و اصلاح سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان تا ۳۰ شهریور
رژیم مدیترانه‌ای سلاحی در برابر زوال عقل
اولویت ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی با تولیدات داخلی است
ثبت ۲۳ هزار و ۶۹۵ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته
مراکز درمانی آسیب دیده در جنگ بازسازی شدند
اثرات طولانی‌مدت پرتو گاما بر تکنسین‌های پزشکی هسته‌ای