تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی این سازمان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳، به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام در مجموعه‌هایی که پذیرش آنها در برنامه پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت می‌گیرد، می‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر و مساعدت برای آن‌دسته از متقاضیانی که برای ثبت نام و انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند تا پایان روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.

ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه منتشر شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ و همچنین اصلاحات مندرج در اطلاعیه تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های مورد علاقه خود اقدام نمایند.

در ضمن متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام خود را در این مرحله تکمیل و کدِ رهگیری دریافت کرده‌اند در صورت تمایل می‌توانند تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ نسبت به مشاهده و یا ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.

منبع: سازمان سنجش