باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی این سازمان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳، به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام در رشته‌هایی که پذیرش آنها در دوره‌های کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی «معدل کل دیپلم» صورت می‌گیرد، می‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر و مساعدت برای آن دسته از متقاضیانی که برای ثبت نام و انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند تا پایان روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.

ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اطلاعیه منتشر شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ و همچنین اصلاحات مندرج در اطلاعیه‌های به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ و ۱۴۰۴/۰۶/۰۳، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های مورد علاقه خود اقدام نمایند.

همچنین آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰، نسبت به مشاهده یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

منبع: سازمان سنجش