\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f \u00ab\u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u0627\u0635\u0631\u06cc\u00bb \u0628\u0627 \u0645\u062d\u0648\u0631\u06cc\u062a \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc\u200c\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u0627\u0635\u0631\u06cc \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0631 \u0634\u0628 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f2\u06f1:\u06f3\u06f0 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0633\u0647 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u0632\u06cc\u0631 \u0628\u0647 \u062f\u0631\u062c\u0627\u062a \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0645\u0632\u0627\u062f\u06af\u0627\u0646 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n