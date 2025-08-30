باشگاه خبرنگاران جوان - آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ارمنستان که به دعوت همتای ایرانی خود به تهران سفر کرده است، با حضور در ستاد کل نیرو‌های مسلح با امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سرلشکر موسوی در این دیدار با اشاره بر مشترکات تاریخی و فرهنگی دو کشور و تاکید بر اینکه توافق صلح ارمنستان با آذربایجان صلح و امنیت را در منطقه به ارمغان می‌آورد، گفت: این روند‌ها همواره مورد استقبال جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا عامل نگرانی برای منطقه است.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح اظهار داشت: همان طور که واقعیت‌های تاریخ بر حاکمیت دوستی و حسن نیت متقابل بین دو کشور صحه می‌گذارد، نقش منفی آمریکا در منطقه را نیز تایید می‌کند و ضروریست برای کاهش نگرانی‌ها، ساز و کار لازم اندیشیده شود.

دبیر شورای امنیت ارمنستان نیز با تاکید بر روند رو به رشد روابط و همکاری‌های دو کشور بر ضرورت تحکیم هرچه بیشتر پایه‌های این روابط و توسعه همکاری‌های امنیتی تاکید کرد.

آرمن گریگوریان توافق‌نامه‌های امضا شده در تاریخ ۸ اوت را در چارچوب طرح چهارراه صلح ارمنستان ارزیابی و بر حفظ حاکمیت ملی ارمنستان بر گذرگاه سیونیک و تلاش برای جلوگیری از تاثیر منفی آن بر روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

در این دیدار روابط نظامی دوجانبه نیز به طور مختصر مرور شد و بر ضرورت توسعه هرچه بیشتر این همکاری‌ها تاکید شد.

منبع: ستادکل نیروهای مسلح