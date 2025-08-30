رئیس مجلس شورای اسلامی اقدامات ماجراجویانه دولت ترامپ در کارائیب، مخصوصا علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف در تماسی تلفنی با خورخه خسوس رودریگز گومز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا با اشاره به حوادثی که رژیم مستکبر آمریکا برای کشور ونزوئلا پیش آورده است، گفت: بهانه‌جویی‌های آمریکا علیه کشور ونزوئلا را محکوم می‌کنیم.

وی اضافه کرد: ماجراجوئی دولت ترامپ در حوزه کارائیب را محکوم می‌‎کنیم و خیلی روشن و شفاف حمایت و همبستگی خود را با دولت و ملت ونزوئلا اعلام می‌کنم؛ زیرا ونزوئلا را دوست و متحد خود می‌دانیم.

رئیس مجلس اضافه کرد: نه جنگ ۱۲ روزه علیه ایران و نه تهدیدات علیه ونزوئلا نباید وقفه‌‎ای در اجرای توافقات دوجانبه ایجاد کند، بلکه باید مناسبات را به‌گونه‌ای توسعه دهیم که جنبه عملی داشته باشد.

خورخه خسوس رودریگز گومز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا نیز در این تماس تلفنی اظهار داشت: نه تنها کشور ونزوئلا، بلکه تمامی کشور‌های دنیا و ملت‌های آنها از مقابله ایران با رژیم صهیونیستی تشکر می‌کنند، زیرا اقدامات صهیونیست‌ها علیه تمامی بشریت است.

وی افزود: اقدام امپریالسیم آمریکا علیه ونزوئلا اقدامی تجاوزکارانه است و طرح آنها را هیچ کشوری و حتی سازمان ملل متحد هم باور نمی‌کند و آماده هر واکنشی از سوی آنها هستیم.

 

رئیس مجلس ملی ونزوئلا اضافه کرد: حرف آنها درباره موادمخدر کاملا دروغ است. ونزوئلا نه تولیدکننده مواد مخدر است و نه محل عبورومرور یا ترانزیت مواد مخدر؛ در حالی که آمریکا اولین کشور مصرف‌کننده موادمخدر است و اقتصاد این کشور به نوعی به پول حاصله از تجارت موادمخدر پس از پولشویی و جابجایی آن وابستگی دارد.

وی افزود: مردم ونزوئلا در تظاهرات‌هایی که بسیار پرتعداد بوده است، در سطح شهر‌ها آمادگی خود برای حفظ و حراست از کشورشان را اعلام کرده‌اند.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، آمریکا ، ونزوئلا
خبرهای مرتبط
قالیباف: طرح کالابرگ الکترونیک بدون معطلی اجرا شود
قالیباف در همایش روز جهانی مسجد:
مسجد باید صدای مردم باشد/ دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان امام و امت است
قالیباف اعلام کرد؛
پیگیری اخراج حدود ۳ هزار نفر از کارکنان دولت در مجلس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یک تصویر، یک روایت ۲/کابینه آیت الله مهدوی کنی
ایران در برابر مکانیسم ماشه دو راه تقابل و تعامل را در پیش رو دارد/ خروج از NPT به معنای ساخت بمب اتم است
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۸ شهریور
پزشکیان: بیش از ۹۵ درصد تجهیزات دو طرح ملی وزارت نفت ساخت ایران است
دولت مسعود، ضعف‌ها و قوت‌ها
پزشکیان: هیچ قدرت خارجی نباید خللی در روابط دوستانه ایران و ارمنستان ایجاد کند
علی باقری معاون بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی شد
قدردانی معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری از صداوسیما
اثر واقعی ماشه به مراتب کمتر از تحریم‌های آمریکاست/ ماشه، فضای کنش‌گری دیپلماتیک اروپایی‌ها با ایران را می‌بندد
لاریجانی: ایران با هرگونه تغییر ژئوپولیتیک منطقه مخالف است
آخرین اخبار
اجرای۱۳ طرح ملی برای توانمندسازی زنان، دختران و خانواده‌ها
بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را نباید کوچک شمرد
عارف: طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان در دستور کار دولت است
اثر واقعی ماشه به مراتب کمتر از تحریم‌های آمریکاست/ ماشه، فضای کنش‌گری دیپلماتیک اروپایی‌ها با ایران را می‌بندد
پزشکیان: هیچ قدرت خارجی نباید خللی در روابط دوستانه ایران و ارمنستان ایجاد کند
اسماعیلی: باید با سخت‌کوشی از مشکلات داخلی و بین‌المللی عبور کنیم
دولت مسعود، ضعف‌ها و قوت‌ها
دولت محوریت دیپلماسی با همسایگان را به خوبی پیش برده است
مهاجرانی: دولت به پاسخگویی و خدمت متعهد می‌ماند
علی باقری معاون بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی شد
۴ عضو کابینه هفته جاری به کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌روند
لاریجانی: ایران با هرگونه تغییر ژئوپولیتیک منطقه مخالف است
وزارت خارجه در میانه میدان
یک تصویر، یک روایت ۲/کابینه آیت الله مهدوی کنی
ایران در برابر مکانیسم ماشه دو راه تقابل و تعامل را در پیش رو دارد/ خروج از NPT به معنای ساخت بمب اتم است
پزشکیان: بیش از ۹۵ درصد تجهیزات دو طرح ملی وزارت نفت ساخت ایران است
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۸ شهریور
قدردانی معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری از صداوسیما
ایروانی: ایران تحت تهدید یا اجبار مذاکره نخواهد کرد
تاکید وزرای خارجه ایران و مجارستان بر تقویت روابط دو کشور
به‌دنبال جنگ نیستیم، اما اگر تجاوز کنند با قدرت جلوی آنها می‌ایستیم/ نمی‌خواهیم اسنپ‌بک فعال شود
تروئیکای اروپایی به دلیل نقض مکرر تعهدات برجامی، صلاحیت استفاده از اسنپ‌بک را ندارند
افزایش سرمایه اجتماعی مهم‌ترین دغدغه مرحوم ابوترابی بود
اعلام آمادگی ایران برای امدادرسانی به سیل‌زدگان پاکستانی
عراقچی: تصمیم تروئیکای اروپایی تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر دیپلماسی خواهد داشت
رئیس‌جمهور امشب درباره چه موضوعاتی و با چه افرادی سخن می‌گوید؟