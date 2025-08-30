باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا هشتم شهریورماه، بیش از ۲۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین کرده است.

از این مبلغ، ۱۷ میلیارد و ۲۴ میلیون دلار به بخش تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است؛ همچنین، واردات کالا‌های اساسی و دارو با سهم ۵ میلیارد و ۸۶۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، ۳۷۰ میلیون دلار دیگر نیز برای رفع نیاز‌های خدماتی تأمین ارز شده است.

برگزاری حراج شمش طلا در ۱۱ شهریور

همچنین این مرکز اعلام کرد: یکصد و بیست و سومین جلسه حراج شمش طلا، روز سه‌شنبه، ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می‌توانند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه، نهم شهریورماه، در یکصد و بیست و سومین حراج این مرکز شرکت کنند.

وزن هر قطعه شمش طلا یک کیلوگرم و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار خواهد بود. معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت می‌گیرد.

منبع: مرکز مبادله ایران