لزوم رفع ناایمنی مدارس در آستانه سال تحصیلی

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بابایی در صد و چهاردهمین جلسه کمیته ایمنی و مدیریت بحران شهر تهران با محوریت منطقه ۲۲ با اشاره به تاثیر مثبت جلسات کمیته ایمنی در شهر تهران اظهار کرد: باید به سمتی برویم که منجر به نجات جان افراد شود و این نتیجه مورد انتظار ما خواهد بود. ۱۱۴ جلسه برگزار کردیم تا ساختار ایمنی شهر قوام پیدا کند؛ اینکه کاهش حریق داشته‌ایم، یعنی موفق بوده‌ایم. رشد حریق سالانه متوقف شده و این نشان دهنده این است که همه دست به دست هم داده‌ایم؛ هدف این است که مدیران عینک ایمنی به چشمان خود بزنند و با این نگاه کار کنند.

وی ادامه داد: ما ساختمان‌های بلند مرتبه‌ای در منطقه ۲۲ داریم که درخواست پایان کار نمی‌دهند؛ نمی‌توانیم الزام کنیم، چون ضعف قانون داریم، اما می‌توانیم به سراغ مدیران ساختمان‌ها بریم و آموزش دهیم چرا کار فرهنگی می‌تواند از یک حریق جلوگیری کند. چه کسی فکر می‌کرد که بتوانیم جلوی رشد حریق را بگیریم، اما این کار را انجام دادیم؛ پس می‌توانیم این روند مثبت را ادامه دهیم.

نایب رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تهران اضافه کرد: به موضوع ایمنی تاور کرین‌ها و گود‌های پر خطر رسیدگی شود؛ در خصوص موضوع ارتقای ایمنی هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و بودجه‌های لازم در این راستا با اتفاق آرا مصوب می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد: در ابتدای راه انتظار HSC‌ها قرار داریم، اما انتظار داریم سرعت پیشرفت رفع عدم انطباق‌ها بیشتر شود.

بابایی با اشاره به ایمنی مدارس شهر تهران بیان کرو: در آستانه سال تحصیلی هستیم؛ یک بار سازمان مدیریت بحران در قالب مسئولیت اجتماعی‌اش کلیه مدارس دولتی مناطق ۲۲ گانه را بازدید کردند و همه عدم انطباق‌ها را شناسایی کرده است. طیف زیادی از ناایمنی مدارس قابل رفع است و شهرداران مناطق و ناحیه حل مسائل ناایمنی مدارس را در اولویت قرار دهند؛ بودجه کمک به مدارس باید با اولویت رفع ناایمنی‌های مدارس هزینه شود.

منبع: شورای شهر