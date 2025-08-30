انتصاب رئیس جدید انجمن پدل استان تهران با حکم رئیس هیأت تنیس

در حکمی از سوی رئیس هیأت تنیس استان تهران، علیرضا قیاسی به عنوان رئیس جدید انجمن پدل این استان منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «بهزاد رحمانی» با صدور حکمی، «علیرضا قیاسی» را به سمت ریاست انجمن پدل استان تهران منصوب کرد.

در این حکم، از زحمات و خدمات «جناب آقای فاطمی» در دوران تصدی پیشین این سمت نیز قدردانی به عمل آمد.

قیاسی که هم اکنون عضو هیات رئیسه پدل فدراسیون نیز می‌باشد از چهره‌های شناخته‌شده و پیشکسوت در عرصه ورزش تنیس، اسکواش و پدل کشور محسوب می‌شود که سال‌ها به عنوان ورزشکار و مربی درخشش داشته و خدمات ارزنده‌ای را به این رشته‌های ورزشی ارائه داده است.

این انتصاب، با استقبال گسترده مربیان، ورزشکاران و علاقه‌مندان به ورزش پدل رو‌به‌رو شده است. بسیاری از کارشناسان ورزشی، حضور چهره‌ای با سابقه و خوش‌نام همچون قیاسی را نویدبخش تحرک و توسعه روزافزون ورزش پدل در پایتخت و همچنین ترقی این رشته در سطح کشور می‌دانند.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تجربیات و مدیریت ایشان، شاهد برنامه‌ریزی‌های مدون و اجرایی برای گسترش زیرساخت‌ها، شناسایی استعداد‌ها و برگزاری رقابت‌های معتبر در استان تهران باشیم.

منبع: روابط عمومی هیأت تنیس استان تهران

