انتصاب رئیس جدید انجمن پدل استان تهران با حکم رئیس هیأت تنیس

باشگاه خبرنگاران جوان - «بهزاد رحمانی» با صدور حکمی، «علیرضا قیاسی» را به سمت ریاست انجمن پدل استان تهران منصوب کرد.
در این حکم، از زحمات و خدمات «جناب آقای فاطمی» در دوران تصدی پیشین این سمت نیز قدردانی به عمل آمد.
قیاسی که هم اکنون عضو هیات رئیسه پدل فدراسیون نیز میباشد از چهرههای شناختهشده و پیشکسوت در عرصه ورزش تنیس، اسکواش و پدل کشور محسوب میشود که سالها به عنوان ورزشکار و مربی درخشش داشته و خدمات ارزندهای را به این رشتههای ورزشی ارائه داده است.
این انتصاب، با استقبال گسترده مربیان، ورزشکاران و علاقهمندان به ورزش پدل روبهرو شده است. بسیاری از کارشناسان ورزشی، حضور چهرهای با سابقه و خوشنام همچون قیاسی را نویدبخش تحرک و توسعه روزافزون ورزش پدل در پایتخت و همچنین ترقی این رشته در سطح کشور میدانند.
انتظار میرود با بهرهگیری از تجربیات و مدیریت ایشان، شاهد برنامهریزیهای مدون و اجرایی برای گسترش زیرساختها، شناسایی استعدادها و برگزاری رقابتهای معتبر در استان تهران باشیم.
منبع: روابط عمومی هیأت تنیس استان تهران