راز مثلث برمودا با توضیح علمی دانشمندان فاش شد؟

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پس از دههها شایعه، از نظریه موجودات فضایی تا نیروهای ماورایی، گروهی از دانشمندان میگویند معمای «مثلث برمودا» توضیحی سادهتر دارد: ترکیبی از امواج سرکش، شرایط جوی خطرناک و خطای انسانی.
مثلث برمودا، محدودهای میان فلوریدا، پورتوریکو و برمودا در اقیانوس اطلس قرار دارد. این منطقه سالهاست بهعنوان یکی از اسرارآمیزترین نقاط جهان شناخته میشود؛ جایی که کشتیها و هواپیماها در شرایطی مرموز ناپدید شدهاند. از ناپدید شدن کشتی «یواساس سایکلاپس» با ۳۰۶ خدمه در سال ۱۹۱۸ تا گم شدن دستهجمعی پنج هواپیمای نیروی دریایی آمریکا در ۱۹۴۵. این منطقه همیشه خوراکی برای داستانهای ترسناک و تئوریهای توطئه بوده است.
با این حال، دکتر سایمون باکسل، اقیانوسشناس دانشگاه ساوتهمپتون، در مستندی از شبکه Channel ۵ توضیح میدهد که دلیل اصلی این فجایع چیزی جز «امواج سرکش» نیست؛ امواجی غولآسا که ارتفاعشان گاه به ۳۰ متر میرسد و میتوانند ظرف چند دقیقه کشتیهای عظیم را در هم بشکنند.
او با شبیهسازی ماکت کشتی سایکلاپس نشان داده است که چنین موجی قادر است حتی یک ناو ۱۶۰ متری را به دو نیم کند، بیآنکه فرصتی برای ارسال پیام اضطراری باقی بگذارد.
از سوی دیگر، کارل کروسزلنیکی، دانشمند استرالیایی، بر این باور است که راز مثلث برمودا بیش از هر چیز به «ترافیک سنگین دریایی و هوایی، شرایط جوی نامساعد و خطای انسانی» مربوط میشود. او تأکید میکند که بر اساس آمار بیمهگر لویدز لندن و گارد ساحلی آمریکا، تعداد مفقودشدگان در این منطقه تفاوت معناداری با دیگر نقاط پررفتوآمد اقیانوس ندارد.
سازمان ملی اقیانوسشناسی آمریکا (NOAA) نیز موضع مشابهی دارد و میگوید بیشتر این حوادث با عوامل محیطی، همچون وجود آبهای کمعمق و مسیرهای خطرناک دریایی، قابل توضیح هستند.
با این وجود، بهنظر میرسد حتی اگر علم پاسخی منطقی ارائه دهد، مثلث برمودا همچنان بهعنوان یکی از بزرگترین رازهای دریایی و منبع الهام داستانها و افسانهها باقی خواهد ماند.
منبع: اطلاعات آنلاین