نتایج ضعیف تن هاخ با لورکوزن ادامه دارد/ پیروزی لایپزیش و اشتوتگارت مقابل حریفان

باشگاه خبرنگاران جوان ـ هفته دوم رقابت‌های بوندس لیگای آلمان، عصر امروز با برگزاری چهار دیدار همزمان پیگیری شد که در مهمترین مسابقه تیم لورکوزن در خانه وردربرمن به تساوی ۳-۳ رسید.

این در حالی است که شیر‌ها تا دقیقه ۹۴ بازی، پیروز این دیدار بودند، اما در لحظات آخر، اولین پیروزی بوندسلیگایی تن هاخ از دست رفت و وردربرمن که از دقیقه ۶۳ با اخراج ستارک ۱۰ نفره شده بود، بازی را مساوی کرد.

پاتریک شیک ۵ و ۶۴ (پنالتی)، مالک تیلمان ۳۵ برای لورکوزن گلزنی کردند و رومانو اشمید ۴۴ (پنالتی)، ایساک اشمیت ۷۶، کریم کولیبالی ۴+۹۰ هم برای لورکوزن گلزنی کردند.

لورکوزن با جدایی ژابی آلونسو و آمدن تن هاخ در این فصل هنوز نتوانسته نتایج خوبی بگیرد و بعد از شکست هفته اول، این هفته هم موفق به کسب پیروزی نشد.

در سایر دیدارها، اشتوتگارت با یک گل مونشن گلادباخ را از پیش رو برداشت، لایپزیش با دو گل هایدنهایم را برد و اینتراخت فرانکفورت سه بر یک هوفنهایم را شکست داد.